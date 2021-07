'Tu cara me suena 9': lista completa de los famosos que concursarán en el talent de Antena 3

Tu cara me suena ya arranca motores en Antena 3. La nueva edición de uno de los grandes éxitos de la de Atresmedia ha cerrado ya su casting con las miras puestas en la nueva temporada televisiva y con el objetivo de seguir cautivando a la audiencia.

Su octava edición cerró con un 18,6% de cuota de pantalla y 2.536.000 espectadores, una cifra que muy pocos programas de televisión consiguen. Además, el formato marcó en su gala final un 24,6% y 3.341.000 espectadores, mejorando el resultado de sus dos últimas ediciones.

Esta es la lista oficial de los concursantes de Tu cara me suena 9:

Los Morancos

'Los Morancos'.

Fueron los primeros en sonar para la nueva edición del programa de imitaciones y finalmente estarán presentes. Jorge y César Cadaval, Los Morancos, se embarcan en esta nueva aventura como uno de los dúos humorísticos más famosos de nuestro país.

La pareja de cómicos pondrá el toque de humor al programa, y su experiencia y dominio con los disfraces serán un plus para pelear por la victoria. Además, para uno de los hermanos este formato no es algo nuevo, ya que Jorge ya participó en Tu cara más solidaria, en 2013, imitando a Isabel Pantoja.

Agoney

Agoney en 'OT'

De Operación Triunfo a Tu cara me suena. Tras Lola Índigo y Nerea Rodríguez, Agoney será el próximo representante del mítico OT2017 en el concurso de imitaciones. En el talent de La 1 el canario logró un meritorio sexto puesto. Además, no será su primera vez en TCMS ya que se metió en la piel de Freddie Mercury para interpretar I was born to love you, protagonizando unas de las imitaciones más destacadas del vocalista de Queen.

Lydia Bosch

La actriz Lydia Bosch.

Quizás el fichaje más sorprendente de la edición. La famosa actriz catalana, presentadora de grandes éxitos en los 90 como El gran juego de la oca y protagonista de ficciones como Motivos personales o Sin identidad, se enfrentará por primera vez al reto de concursar en un talent show.

Loles León

Loles León será concursante de la novena edición de 'Tu cara me suena'

La actriz, conocida por sus papeles en series como Aquí no ha quién viva y La que sea avecina, es sin duda uno de los bombazos de la edición. Será concursante de pleno derecho tras su paso por la tercera edición del programa como invitada, donde compartió escenario con Santi Rodríguez para imitar a María Jiménez y La Cabra Mecánica.

María Peláe

María Peláe en 'TCMS'

Cantante, María Peláe es una de las artistas emergentes de nuestro país. La artista cuenta con experiencia en el programa ya que participó como invitada en la edición anterior, en la que imitó en la segunda semifinal a Amina y su Diki, diki. Su actuación le hizo ganarse el cariño del público y del jurado, que gritaron a pleno pulmón por su presencia en la siguiente edición del talent show.

Rasel

Rasel, de abandonar 'Supervivientes 2015' a concursar en 'Tu cara me suena 9'

Hermano de la también cantante La Dama, Rasel es un cantante que fusiona el reggae, el flamenco, el hip hop y R&B. Ha colaborado musicalmente con Carlos Baute, Nyno Vargas, Keen Levy, Henry Méndez u Omar Montes, entre otros. En televisión es conocido por su abandono de Supervivientes 2015 y ya pasó por TCMS como invitado, metiéndose en la piel de Melendi.

Eva Soriano

Eva Soriano en 'TCMS'

Cómica y presentadora, Eva Soriano ha sido una de las últimas confirmadas. En su trayectoria en la pequeña pantalla ha colaborado en programas como Late motiv, La resistencia, Las que faltaban o Zapeando. Además, no será su primera vez en el programa de imitaciones, ya que en la pasada temporada, la pudimos ver junto a Mario Vaquerizo actuar como Olivia Newton-John en Summer nights.

Nia Correia

Nia canta 'Halo' en 'OT 2020' (Foto: José Irún)

Nia completará la cuota ‘triunfita’ de la edición. La cantante se dio a conocer tras ganar OT 2020, siendo su debut televisivo en el que sorprendió a todos con sus espectaculares actuaciones y sus dotes artísticas. Ahora suma este nuevo proyecto tras confirmarse como protagonista de una de las próximas series de Netflix, Érase una vez… pero ya no.

David Fernández

David Fernández (RTVE)

El humorista, conocido por su papel de El Chikilicuatre y de su paso por Eurovisión 2008, también se enfrentará a este gran reto. Aunque no será la primera vez que podremos disfrutar del humorista en este programa, ya que ha estado hasta en dos ocasiones. La primera, actuó junto a David Amor interpretando al dúo Milli Vanilli en 2017. Un año después imitó a José Feliciano.

