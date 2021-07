‘Tu cara me suena’ continúa tirando de ‘OT’: Agoney pone rumbo a la novena edición

Noticias relacionadas ‘OT’, premiado por dar visibilidad al colectivo LGTBI

Un año más, Tu cara me suena tirará de la cantera de Operación Triunfo para formar su elenco de concursantes. Y es que tal como adelanta ECD, Agoney Hernández, participante de OT 2017, será uno de los concursantes de la novena edición.

De este modo, el artista canario, se une a Jorge y César Cadaval, Los Morancos, que también fueron anunciados. De momento, se desconoce cuando se emitirá esta nueva etapa del concurso de imitaciones, que vivió su final de la octava temporada en enero de 2021, tras un parón en la competición por la crisis sanitaria del coronavirus.

¿Quién es Agoney?

Agoney Hernández nace en Tenerife en 1995, y salta a la fama gracias a Operación Triunfo, en la edición de 2017. Se ganó el cariño del público y llegó a ser el sexto clasificado. Gracias al programa pudo representar a España en el Festival de Eurovisión junto a su compañera Míriam con el tema ‘Magia’.

Entonces comenzó una carrera musical en solitario. Tras varios sencillos publicó su primer álbum hace un año, en agosto de 2020, bajo el nombre de Libertad.

En televisión, además de en Operación Triunfo, ha participado en La mejor canción jamás cantada, Trabajo Temporal, Viajeros Cuatro y Cocina al punto con Peña y Tamara. Además, fue invitado de Tu cara me suena en la edición de 2018 e imitó a Freddie Mercury con el tema 'I was born to love you'.

‘OT’, cantera de concursantes de ‘Tu cara me suena’

Con la incorporación de Agoney, Tu cara me suena continúa apostando por los artistas nacidos bajo el paraguas de Operación Triunfo. Algo que tiene una explicación, y es que a pesar de pertenecer a cadenas diferentes, ambos están producidos por Gestmusic.

Así, el concurso del clonador de plataforma para los triunfitos. Una manera no sólo de promocionarles, sino también de demostrar que en su día se hizo un muy buen casting.

Mimi, Rosa López, Soraya Arnelas, Nerea Rodríguez, Jorge González, Fran Dieli, Edurne o Lorena Gómez son algunos de los artistas surgidos en Operación Triunfo que han concursado en Tu cara me suena.

Sin olvidarnos de Chenoa, que ejerce de jueza, así como de los numerosos invitados que ha tenido el programa de Manel Fuentes a lo largo de todos estos años: Ricky Merino, Verónica Romero, Raoul Vázquez o Miki Núñez, entre otros.

