El troleo de un tuitero a ‘Cuatro al día’: “Habláis mucho de Cuba, pero no de Colombia”

Este martes, Cuatro al día abría el programa hablando del precio histórico de la luz. Para ello contaban con la participación a través de videollamada de Joel Martín, un usuario que hasta ahora pagaba 45 euros mensuales y que ha comenzado a recibir facturas de 72.

“Es el doble”, se quejaba Joel, que entendía que él podía afrontar esa subida, pero otras familias no. “¿Por qué crees que no deja de subir la luz a pesar de la bajada del IVA?” le preguntaba Joaquín Prat, el presentador. “43 políticos han dejado la política y se han pasado a las eléctricas, eso tendrá algo que ver”, respondía el usuario.

Joaquín Prat, con una sonrisa, decía que le gusta “invitar a los espectadores y que con su sensatez nos hagan ver este tipo de circunstancias”. Entonces Joel aprovechaba para criticar los sueldos millonarios de los consejeros, y preguntaba cuántas facturas podrían haberse pagado con ese dinero. También criticó al actual Gobierno. “Si fuera por el Ministro de Consumo, Endesa sería nacionalizada. El supuesto gobierno progresista no ha cambiado nada y ha empeorado otras, como la subida de la Casa Real”, se quejaba.

Joaquín Prat le despedía de la conexión, pero Joel quiso hacer “un pequeño inciso” y dijo que “En Colombia 900 líderes sociales han sido asesinados. 74 asesinados en las protestas del paro, lo digo porque están hablando tanto de Cuba que se les ha debido pasar”.

“Hemos hablado de Colombia cuando se produjeron esos disturbios” defendía el presentador. “Yo no lo he visto, yo lo recalco por si acaso, si quieren hablarlo están en su derecho, de hablarlo o de callarlo”, respondía el entrevistado.

“Lo contamos, ¿eh?” insistía Joaquín Prat, que explicaba que a través de las redes sociales ha recibido muchos mensajes al respecto. “De mí el primero” se jactaba Joel Martín, que continuó haciendo otras críticas.

“Igual que habláis mucho más de los okupas que de los desahucios” decía, pidiendo acabar con el “terrorismo informativo”. Eso le valió la queja de una de las colaboradoras, que le dijo que no existe el terrorismo informativo si le están dando voz. “Porque seguramente no habéis revisado ni mi perfil de Twitter” se quejó Joel. “¿Los audios de Florentino también los habéis hablado?” preguntaba, a lo que Joaquín Prat respondía que no. “¡Vaya por dios!” respondía Joel. En el plató, ya entre risas, decían que dichos audios son “muy jugosos e interesantes” mientras le despedían.

