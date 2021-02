Pablo Motos regresa a 'El Hormiguero': así han sido las audiencias de Nuria Roca

El pasado 1 de febrero, El Hormiguero vivió un hito histórico: por primera vez Pablo Motos no se encargaría de presentarlo, después de haber dado positivo por COVID en una prueba PCR de larga cadena. Y es que de sobra era conocido que el valenciano había acudido al programa incluso en días tan complicados como el de la muerte de su padre.

“Al final no podré hacer el programa esta noche. La cuestión es que tengo un PCR negativo y un test de antígenos negativo pero, por precaución, los expertos me han dicho que me hiciera un PCR de cadena larga, que tiene más sensibilidad. Y en ese he salido positivo” explicaba entonces el presentador a través de su Instagram. Aunque en principio no le íbamos a ver de vuelta en el plató hasta la semana próxima, hace unos días anunció que ya ha superado el virus, y que regresa este jueves.

La encargada de sustituirle como presentador de El Hormiguero fue Nuria Roca. “Me late tanto el corazón que creo que se me va a salir una teta” admitía la maestra de ceremonias suplente, que a pesar del desafío se hizo pronto con la audiencia del espacio de 7 y Acción.

En su debut, ese 1 de febrero, con la entrevista a Maluma a través de videollamada, El Hormiguero obtuvo 16,5% de cuota con 2.979.000 espectadores, superando con ventaja a Love is in the air. Un día después, con la entrevista a Susanna Griso, Roca logró hacer el quinto programa más visto de la historia de El Hormiguero.

#Audiencias I



RÉCORD de temporada para @El_Hormiguero con su PROGRAMA+VISTO y el 2º MEJOR en cuota



La visita de @susannagriso fue seguida por 3.891.000 espectadores y el 21,6%



LO+VISTO del día, supera los 7,4 M de contactos en la entrega de ayer conducida por @nuriarocagranel pic.twitter.com/YwFlfpI5KH — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) February 3, 2021

De los siete programas presentados por Nuria Roca, solo dos entregas bajaron de los tres millones de espectadores: el primero, en el que se quedó rozando esa barrera, y la entrega del 4 de febrero, en la que contó con Carmina Barrios como invitada. Ese día, Telecinco lideraba el prime time con La isla de las tentaciones, con una media de un 26,1% de cuota con 3.132.000 espectadores.

Estos han sido los datos, por día e invitado, de Nuria Roca en El Hormiguero

1 de febrero - Maluma - 16,5% y 2.979.000 espectadores.

2 de febrero - Susanna Griso - 21,6% y 3.891.000 espectadores.

3 de febrero - Carmen Maura - 16,7% y 3.102.000 espectadores.

4 de febrero - Carmina Barrios - 14,8% y 2.643.000.

8 de febrero - Daniel Guzmán - 16,9% y 3.069.000 espectadores.

9 de febrero - Omar Montes y Ana Mena - 17,4% y 3.199.000 espectadores.

10 de febrero - Marta Hazas y Javier Veiga - 16,8% y 3.182.000 espectadores.