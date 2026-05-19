La inteligencia artificial y el coste invisible del progreso

Durante años, la inteligencia artificial se nos presentó como una aliada. Una herramienta capaz de liberar al ser humano de tareas repetitivas, mejorar la productividad y abrir la puerta a empleos de mayor calidad. Sin embargo, la realidad que comienza a dibujarse en 2026 es más compleja —y también más incómoda— de lo que muchos anticipaban.



Hace apenas unas semanas, un profesional del sector tecnológico en Madrid —prefiere no dar su nombre— relataba cómo, tras más de diez años en su empresa, fue despedido en el marco de una reestructuración “orientada a la automatización de procesos mediante inteligencia artificial”. Su caso no es aislado. Historias similares empiezan a repetirse en España, en Europa y en Estados Unidos, configurando un patrón que invita, al menos, a la reflexión.



Las cifras acompañan esta percepción. Grandes compañías han reducido plantillas mientras incrementan su inversión en inteligencia artificial. No se trata únicamente de una decisión tecnológica, sino de una apuesta estratégica: hacer más con menos. La pregunta que surge es evidente: ¿menos recursos… o menos personas?



En Europa tendemos a pensar que nuestro modelo social actúa como contrapeso frente a estos procesos. Y es cierto que contamos con mecanismos de protección que amortiguan el impacto. Pero conviene no caer en la complacencia. La transformación del empleo ya está en marcha y no distingue fronteras. España, con un mercado laboral históricamente vulnerable, no puede permitirse mirar hacia otro lado.



Más allá de los titulares, el verdadero debate no debería centrarse en si la inteligencia artificial destruye o no empleo. La historia demuestra que toda revolución tecnológica genera, a medio plazo, nuevas oportunidades. El problema es otro: el ritmo al que se produce el cambio y la capacidad real de las personas para adaptarse a él.



Porque detrás de cada porcentaje de eficiencia hay decisiones que afectan a vidas concretas. A trayectorias profesionales que se interrumpen, a familias que deben reorganizarse, a generaciones que se enfrentan a un futuro más incierto del que se les prometió.



En este contexto, resulta legítimo preguntarse si estamos utilizando la inteligencia artificial como una herramienta para mejorar el trabajo… o como una coartada para abaratarlo.



El reto, por tanto, no es tecnológico, sino social. Implica repensar la formación, reforzar las políticas activas de empleo y, sobre todo, situar a la persona en el centro de la transformación. Porque si el progreso deja a parte de la sociedad atrás, deja de ser progreso.



La inteligencia artificial no es el problema. El problema es cómo decidimos integrarla en nuestro modelo económico y social. Y esa decisión, a diferencia de los algoritmos, sigue siendo profundamente humana.