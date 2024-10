Gastón Castro, unas vacaciones adelantadas para viajar de Argentina a España y ver ganar al Real Zaragoza

Un océano y más de 10.000 kilómetros separan a Gastón Castro de su gran amor, el Real Zaragoza. Sin embargo, este hincha argentino es conocido entre todo el zaragocismo por su manera de vivir el escudo y los colores azul y blanco. Incansable, leal, apasionado y capaz de cualquier cosa por apoyar a su equipo, merece el respeto de cualquiera.

El natural de Buenos Aires comenzó a seguir al Real Zaragoza hace más de 20 años a través de Héroes del Silencio, banda a la que seguía. Cada vez esa "bendita locura" iba creciendo más y más...

Su pasión por el equipo del león le ha llevado a viajar a España para ver partidos en diferentes ocasiones. Gastón Castro nunca había visto ganar al Real Zaragoza, pero en este viaje, al quinto billete, ha logrado quitarse esa espina.

Su nueva aventura comenzó el pasado viernes 18 de octubre, cuando llegó a Barcelona, y se extenderá hasta el martes 29. Pero, ¿por qué Gastón decidió venir en estas fechas y no esperar a que el Real Zaragoza se jugara algo más?

Como explicó en una entrevista para este periódico, el argentino no tenía intención de volver a Zaragoza en un corto período de tiempo debido a temas económicos y de disponibilidad. No obstante, Víctor Fernández es el culpable de su presencia actual en la capital aragonesa.

El zaragocista cuenta que unas palabras de Víctor Fernández en su rueda de prensa después del partido ante el Elche en La Romareda le hicieron decidirlo. Entonces, el técnico aragonés expresó que esperaba más del equipo y de la afición. Gastón se lo tomó como algo personal: "Sentía que me lo estaba diciendo a mí directamente. Soy parte de la afición aunque esté lejos, tenía que dar más y aquí estoy".

🇦🇷 Zaragocismo de Argentina 🧉



No fue fácil y tuvo que pedir vacaciones adelantadas, ya que en Argentina se cogen después de noviembre, cuando empieza allí el verano. "Saqué el billete de avión, sin pensar. No tengo dinero ahorrado, ni me sobra. Me vuelvo con una gran deuda, pero Víctor dijo que había que dar más y eso estoy haciendo", manifestaba demostrando un compromiso especial con el Real Zaragoza.

Además, en estas fechas podía aprovechar para enganchar tres partidos, contando el duelo a domicilio ante el Eldense de este miércoles.

El primero de ellos, el pasado domingo ante el Almería, fue su reencuentro con La Romareda. "Fue emocionante, raro también, por ver el Gol Sur así, pero siempre es emocionante volver. Yo cada vez que vengo pienso que no sé cuándo regresaré. Va a ser raro, la próxima igual estamos en la nueva Romareda".

En cuanto al partido, admite que fue "dramático" y salió con un gran cabreo, sin poder ver ganar al Real Zaragoza de nuevo.

Por fortuna, su historial cambió y pudo celebrar los tres puntos el miércoles en el Pepico Amat, aunque con mucho sufrimiento. Viajó en coche junto a dos chicos de la peña Valdespartera y se llevó sus 200 globos azul y blanco para repartirlos en la grada al resto de zaragocistas, casi 100 desplazados.

"Víctor había dicho que debíamos dar más. Quizás con mi presencia sola no bastaba. Había que hacer algo más. Me traje 200 globos de Buenos Aires y mi intención era repartirlos en La Romareda, al Gol de pie, pero me dijeron que había que pedir autorización. Los llevé a Elda y ahí los repartí, se vieron un poco por televisión y yo contento con eso", relataba el argentino.

Todavía queda otra prueba, el Castellón, otro momento de disfrutar de Zaragoza, el campo y el espíritu zaragocista.

Reencuentros y felicidad

Además de fútbol, este amante del Real Zaragoza se siente feliz de pasear por la ciudad, de reencontrarse con amigos, y confiesa también haber ido a ver el Parking Norte, donde estará el nuevo campo. Todo ello, luciendo con orgullo el escudo en su vestimenta.

Pero, especialmente, otra de las cosas que más ilusión le han hecho de estos días es haber podido tocar con su guitarra en el puente de Piedra con la Basílica del Pilar de fondo. "Fue mágico", afirma el aficionado que va a sacar un EP.

Gastón Castro estuvo tocando en el puente de Piedra de Zaragoza.

Una vez más queda demostrado lo que puede llegar a hacer el fútbol, un escudo y unos colores. El Real Zaragoza traspasa fronteras y corazones… Gastón, un enamorado del Real Zaragoza, sueña y desea que este sea el año definitivo.

En este sentido, cree en Víctor, en que será capaz de ajustar las cosas necesarias, aunque pide tres fichajes de categoría en el mercado invernal.

"El año que viene con aniversario de la Recopa y con Víctor, se tiene que cerrar el círculo", desea Gastón, que una vez se consiga el objetivo, dedicará sus vacaciones a descansar en la playa.