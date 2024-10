El Castellón, Marcos Luna, Adu Ares, Carlos Nieto y la disponibilidad de Bazdar: Víctor Fernández pasa lista

La principal noticia de este viernes en el entrenamiento del Real Zaragoza ha sido la imagen de Samed Bazdar con un vendaje en su rodilla. Sin embargo, en la previa del duelo ante el Castellón, Víctor Fernández ha explicado que son "ligeras molestias" en la rodilla y que todos, salvo Borge, Soberón y Tasende, están en condiciones de entrar en la convocatoria de este sábado.

No han pasado ni 48 horas desde que el Real Zaragoza venció al Eldense en el Pepico Amat y en poco más de 24, tiene un nuevo compromiso en La Romareda. Ante esta situación, Víctor Fernández ha confesado que el equipo "está mejor que ayer" y espera que mañana la mejoría sea mayor.

El entrenador maño admite que habrá cambios en la alineación y que no priorizará el sistema por encima del estado físico de sus jugadores. "Estoy haciendo cambios todos los partidos y con más razón mañana. Será una formación diferente que os sorprenderá a todos", exponía.

En este sentido, cuenta que no se puede preparar bien un partido en tan poco tiempo. "El objetivo era acelerar la recuperación". Por ello, defiende que no se puede trabajar a nivel técnico o táctico, salvo con vídeos y correcciones individuales y colectivas. Aun así, cuenta con no cometer esas "facilidades defensivas y seguir teniendo esa contundencia en ataque".

En cuanto a esa próxima prueba ante el Castellón en casa, Víctor Fernández confía en que el cuadro blanquillo vuelva a hacerse fuerte en casa, con el apoyo de la afición, aunque tendrá delante un equipo recién ascendido, que ha sido una gran revelación en este inicio del curso.

"El Castellón tiene una forma muy especial de jugar, interiorizada, están convencidos de su forma de jugar, es un equipo valiente que busca permanentemente el gol", ha analizado reforzando la idea de "competir" y ser fiel a su juego.

Los nombres propios

Uno de los primeros en salir a escena ha sido el nombre de Marcos Luna, confesando que hay posibilidad de que salga de titular, dando descanso a Iván Calero en el lateral derecho. El técnico ha reconocido que ha protagonizado buenos minutos cuando ha salido desde el banquillo.

Adu Ares, sin minutos en los últimos dos partidos, es otra de las incógnitas. "Adu está bien, lo normal es que mañana vaya a jugar", mencionaba Víctor Fernández, justificando por qué no fue un recambio en Elda.

Por último, el técnico del Real Zaragoza ha valorado la situación de Carlos Nieto. "Si pensara que está para ese paso, lo pondría", confesaba.

Además, ha admitido que ha evolucionado mucho en los entrenamientos y que el martes en la Copa del Rey va a ser una prueba muy importante para el futbolista y para el entrenador. "Tiene que exigirse el máximo ante un rival de menor categoría", sentenciaba.

El Real Zaragoza ha acabado la jornada 11 en segunda posición, en puestos de ascenso directo. No obstante, Víctor Fernández cree que es pronto para poder ver los bloques de aspiraciones en LaLiga Hypermotion.

Volviendo a recordar ese gran nivel de plantillas en esta Segunda División, el aragonés no se "atreve" a sentenciar que ese posicionamiento sea el definitivo.