Los vecinos de Zaragoza se preparan para luchar contra la instalación de nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT)

La cuarta ciudad de España, en términos de población, no para de crecer. Una expansión a la que se han unido las nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT), el gran quebradero de las comunidades de vecinos. Según el INE, el pasado mes de agosto Zaragoza contaba ya con 1.381 viviendas de estas características. En total son 128 más que a principios de 2024, cuando se notificaron 1.381, y casi 400 más que hace un año.

"Se trata de una proliferación que ya va mucho más allá del Casco Histórico de la ciudad", denuncia el presidente de la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza, Arturo Sancho. Pone de ejemplos los barrios del Actur y el Arrabal, donde apunta que "ya hay instaladas bastantes de estas viviendas".

Señala que para los residentes de estos edificios, donde se instalan los turistas, van desde el ruido hasta el encarecimiento del alquiler de las viviendas residenciales. "Estos pisos, al volverse de uso exclusivo para los visitantes, quitan recursos y opciones a aquellos que quieran vivir en la zona. Además, incrementa el alquiler del resto de viviendas y generan problemas de convivencia a los vecinos, porque los que vienen a pasar unos días buscan fiesta", explica.

Qué dice la ley

En una reciente interpretación del Tribunal Supremo sobre la Ley de Propiedad Horizontal, se ha establecido que las comunidades de propietarios tienen la capacidad legal no solo de regular, sino también de prohibir los alquileres turísticos dentro de sus edificios. Lo explican así desde Abogados Espinilla, SLP, y señalan que esta acción se puede llevar acabo por los vecinos "siempre que se alcance el acuerdo favorable de una mayoría cualificada de tres quintas partes de los propietarios".

Esta decisión se deriva de una modificación introducida en 2019, a través del Real Decreto ley 7/2019, que añade un nuevo apartado al artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal.

Hasta este momento, la interpretación común era que las comunidades solo podían regular los alquileres turísticos, no prohibirlos. "La jurisprudencia anterior entendía que los términos 'limitar o condicionar' no se podían interpretar como una prohibición total", señalan desde Abogados Espinilla. Esto implicaba que las comunidades de propietarios podían establecer ciertas normas o restricciones, "pero no llegar a prohibir completamente el uso turístico de las viviendas", inciden.

Sin embargo, el Tribunal Supremo ha cambiado este enfoque a través de dos sentencias clave. "El TS ha dejado claro que el artículo 17.12 permite a las comunidades de propietarios no solo regular, sino prohibir explícitamente los alquileres turísticos, siempre y cuando se alcance el acuerdo por mayoría de tres quintas partes", subrayan. Esto significa que ya no es necesaria la unanimidad de los propietarios, "lo cual facilita la toma de decisiones sobre la prohibición de esta actividad en la comunidad".

Este cambio en la interpretación legal proporciona a las comunidades de propietarios más control sobre los alquileres turísticos. Es decir, permite que puedan decidir, por mayoría, si quieren o no este tipo de actividad dentro de sus edificios, sin la necesidad de que todos los propietarios estén de acuerdo.

Charlas vecinales

Por todos estos cambios legales, desde la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza han iniciado una campaña para apoyar a las comunidades de vecinos que quieran impedir la instalación de este tipo de viviendas en sus edificios. Informarán a todas las personas interesadas a través de charlas, que se realizarán en las asociaciones vecinales durante esta semana.

La primera cita será el jueves 7 de noviembre a las 19:30 h en la sede de la FABZ, ubicada en la calle San Vicente de Paúl, 26, 2º. En esta reunión atenderán a la Asociación de Vecinos de la Madalena y el Parque Bruil.

La siguiente reunión se celebrará el jueves 14 de noviembre a las 19:00 h, también en la sede de la FABZ. El miércoles 20 de noviembre a las 19:00 h, tendrá lugar una nueva reunión en el Centro Cívico Estación del Norte. Esta convocatoria está dirigida a los vecinos de las Asociaciones Vecinales Arrabal, Barrio Jesús y Picarral.

Por último, el miércoles 11 de diciembre a las 19:00 h, se celebrará una reunión en el Salón de Actos del Centro Cívico Salvador Allende, con la Asociación Vecinal Las Fuentes.

A través de estas charlas, los vecinos se informarán desde un punto de vista práctico sobre el procedimiento y los pasos concretos a seguir para evitar que nuevas Viviendas de Uso Turístico (VUT) puedan instalarse en dichas comunidades. Sancho insiste en que "una vez creadas no hay forma de evitar que desarrollen su actividad como pisos turísticos".

En la misma línea anima a todas las comunidades a aprovechar esta oportunidad, ya que las conferencias contarán con la intervención de Pablo Muñoz, jurista de aquilatada experiencia en materia de vivienda.