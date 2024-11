Este es el empresario más rico de Aragón según la revista Forbes: su patrimonio asciende a 1.300 millones de euros

Cada año, en noviembre se publica la lista Forbes de los 100 españoles más ricos. Esta lista revela quiénes poseen las mayores fortunas, y también ofrece una radiografía detallada del estado de la riqueza en nuestro país. Este 2024, la revista Forbes ha incluido en su prestigioso ranking a tres fortunas de Aragón, colocándolos en el centro de la atención económica nacional.

Cierto es que hay que bajar bastante para encontrar a los aragoneses, no están ni en el top 10 ni en el top 20. Galicia, Madrid y Cataluña son las comunidades que acogen la mayoría de las fortunas de España. Pero, quien no se consuela es porque no quiere: Aragón aparece hasta en 3 ocasiones; Castilla y León por ejemplo, ni una.

Con orígenes en sectores industriales, papeleros y de comunicación, las familias aragonesas que aparecen en la lista Forbes manejan un nivel de patrimonio que no es poca cosa. Vamos a conocer más sobre estas grandes fortunas y su impacto en el panorama económico de Aragón.

El Papel con SAICA en la cima

Encabezando el podio aragonés, Ángel Ramón Balet y la familia Argüés se coronan como los más ricos de la comunidad autónoma. Pero dentro de la Lista Forbes de los 100 españoles más ricos del país hay que bajar hasta el puesto 32 para encontrarlo.

¿La clave de su riqueza? Saica, una de las papeleras más grandes de Europa y principal responsable de la fortuna de la familia. A través de la empresa Aragocías, los Argüés controlan el 99% de Saica, una empresa que inició en Zaragoza allá por los años 40 y que hoy opera en más de diez países. Con miles de empleados y un enfoque cada vez más verde, Saica se ha convertido en un modelo en negocios sostenibles.

Gracias a su apuesta por el reciclaje de papel y la innovación en envases, los Argüés han logrado diversificar su mercado y aumentar su riqueza. El patrimonio actual con el que cuenta el empresario es de 130.000 millones de euros, 100 millones más que el año pasado.

Otros aragoneses en la lista Forbes

Pisándole los talones a la familia aragonesa más rica está la familia Luego, en el puesto 36 de la famosa lista Forbes. La familia Luengo, conocida por su grupo industrial SAMCA (Sociedad Anónima Minero catalano-aragonesa),es todo un emporio que ha crecido de la mano de su fundador, Ángel Luengo, y que hoy es uno de los principales motores económicos de Aragón.

Desde minería hasta energía solar, agroindustria y productos químicos, el Grupo SAMCA tiene un pie en cada sector productivo que puedas imaginar. Marcas como Monegros Solar, Frutaria, Nurel y Novapet son parte de su portafolio.

Tras el fallecimiento de Ángel Luengo en 2021, su viuda Aurora Sanz y sus nietos Javier y Guillermo heredaron su imperio. Sin embargo, las cosas no han sido fáciles, ya que desde 2022 la familia enfrenta una disputa legal sobre la herencia en los tribunales. Aun así, SAMCA sigue creciendo, mostrando su relevancia en la economía local y nacional. Los Luengo han acumulado una fortuna impresionante, el patrimonio asciende hasta 1.200 millones de euros.

El tercer puesto aragonés en la lista Forbes lo ocupa Francisco Javier Moll de Miguel y su familia, dueños del grupo Prensa Ibérica. Quizá el nombre te suene, porque esta empresa gestiona nada menos que 26 periódicos en toda España, tanto en formato digital como en papel.

Desde la prensa regional hasta los grandes diarios, Prensa Ibérica es un peso pesado en la información del país, y esta red de medios es lo que le ha permitido a la familia Moll construir una sólida fortuna. El patrimonio que refleja Forbes es de 400 millones de euros, lejos de los miles de sus compañeros de podio aragonés, pero 50 millones más que su fortuna del año pasado.

Además de Prensa Ibérica, Francisco Javier Moll y su esposa Aránzazu Sarasola también tienen negocios fuera de nuestras fronteras con Proviso 1812 SA, una sociedad que agrupa varias inversiones en el Reino Unido. No se quedan ahí: la familia también posee gran parte de su riqueza en inmuebles a través de Laimo SL, una empresa de alquileres inmuebles.