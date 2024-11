Optimismo entre los efectivos aragoneses en Catarroja: "Esperamos tener limpia la zona en una semana"

Los más de 240 efectivos aragoneses que trabajan sin descanso para recuperar Catarroja tras la DANA se muestran optimistas y esperan dejar limpio "en cuestión de una semana" el sector que se les ha asignado, de nada menos que 17 hectáreas.

"Estamos trabajando 24 horas con relevos de 12", ha explicado este martes Pablo Acebes, jefe del operativo del 112 en el municipio. Algunas calles están ya "completamente limpias". "Hay vecinos que iban a hacer incluso algún tipo de fiesta en la calle, están muy agradecidos", reconocía.

Las labores se han centrado en las calles laterales, las más grandes. "Hay alguna maquinaria más que nos haría falta, pero con lo que tenemos nos hemos coordinado bien", ha dicho antes de agradecer la colaboración de tractores y voluntarios.

Su tarea se ha centrado, fundamentalmente, en coordinar la maquinaria y hacer pequeños achiques en comunidades de vecinos. Uno de los momentos críticos se ha vivido en el aparcamiento de la plaza Mayor, donde había unos mil vehículos. Por suerte, no han encontrado víctimas mortales, lo que ha hecho que el trabajo haya sido especialmente "gratificante".

"Todavía queda sacar los coches, pero al menos no hay personas desaparecidas", ha agregado. Muchas veces, las condiciones de trabajo no son las ideales, ya que la gran cantidad de gente hace que a veces no puedan ir tan deprisa como querrían. "Pese a todo, estamos bastante contentos con el avance. Esta noche hemos marcado los objetivos para las próximas horas y para mañana. Vamos con un día de adelanto para determinar los objetivos. La idea es que esta noche se limpien las calles principales para evacuar luego los vehículos y ya mañana iremos con las transversales", ha comentado.

En el operativo aragonés hay bomberos, sanitarios del 061, policías, voluntarios de Protección Civil... "Estamos muy coordinados y el resultado está siendo gratificante", apuntaba Acebes. Tanto es así que la zona asignada podría quedar limpia "en una semana más o menos". "En cuanto abramos las vías más importantes nos cundirá mucho más. Ahora se está quitando lo que más dificulta y luego entraremos a las calles más pequeñas", indicaba desde Catarroja.

El responsable se ha mostrado "encantado" de que haya voluntarios que se desplacen al municipio, siempre que actúen en coordinación con el 112. "Aquí no puede trabajar cualquier maquinaria. Estamos en el Casco Viejo y no caben vehículos grandes. Es absurdo tener mil vehículos si no pueden actuar en condiciones", ha afirmado.

Por ello, desde el operativo van requiriendo el material necesario con 36 horas vista. "No por tener más maquinaria vamos a trabajar mejor. Al revés. La gente, por suerte, está con buen ánimo. A veces te frustras un poco al ver que no estás avanzando como te gustaría, pero conforme lo vas haciendo, se ponen contentos", señalaba.

Problemas con los hoteles

La nota negativa, según ha informado el Gobierno de Aragón, la ha puesto el hotel Ibis de Alcasser, que ha dejado sin habitación a unos 40 tractoristas que colaboraban con el operativo desde el sábado.

Este grupo de tractoristas, cuentan desde la DGA, llevaba dos noches alojado en estas instalaciones pagadas por el Gobierno aragonés dentro de los gastos de emergencia. La primera noche fueron obligados a abonar la factura con su propia tarjeta de crédito, dinero que el Ejecutivo autonómico les reembolsará en los próximos días.

La segunda noche fueron alojados después de que el propio alcalde de la población mediara ante la dirección del hotel para que les diera habitación y emitiera la factura al Gobierno de Aragón. Esta mañana han pedido a la DGA que confirmara sus necesidades para el día de hoy y a las 19.00 han respondido por correo electrónico indicando que no hay disponibilidad, siendo sustituidos por otras personas que han reservado esas habitaciones durante el día de hoy.

Los responsables del equipo logístico del Gobierno de Aragón ya les han realojado en otro establecimiento hotelero de la zona.