Más de 240 efectivos y un radio de acción de 17 hectáreas: así ayuda Aragón a recuperar Catarroja tras la DANA

Más de 240 efectivos aragoneses trabajan sin descanso en Catarroja para devolver la normalidad al municipio tras el trágico paso de la DANA, que deja ya más de 200 muertos e incalculables daños materiales. El operativo que coordina el 112 se centra en un área de 17 hectáreas y aunque el 20% de las calles asignadas "ya están limpias", todavía queda muchísimo trabajo por hacer.

La coordinación, ha asegurado este martes el consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, es total. Hoy, por ejemplo, hay desplegados miembros de la Diputación de Huesca, policías de Zaragoza, bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, personal de Sarga, del Infoar... También voluntarios de grandes y pequeñas empresas. "Se actúa siguiendo las indicaciones del Centro Nacional de Emergencias y del de Valencia, pero no dependemos de nadie. Tenemos nuestros medios y nos basamos en el criterio de los técnicos del 112 Aragón", ha explicado.

El Gobierno autonómico se está encargando de que todos estos voluntarios tengan comida caliente, ropa interior y calcetines secos... "Creamos un centro logístico en Teruel y hemos apalabrado varios hoteles para que puedan descansar al menos unas horas", ha agregado.

Hasta una docena de empresas han puesto a disposición del 112 tractores, camiones pluma, palas cargadoras... Todo, de manera desinteresada. También se están recibiendo "muchas donaciones" de negocios y particulares. Es el caso de Dechatlon, que ha cedido 1.200 botas y un millar de sacos de dormir.

Actualmente, los bomberos aragoneses están finalizando la fase de achique. La previsión es que entre hoy y mañana se puedan ir retirando para pasar a la de baldeo y limpieza. "Pero antes de que se vayan, harán una inspección de los edificios ante la posibilidad de que se puedan derruir. La idea es hacer un marcaje de los que presentan una situación más compleja para ayudar al Ayuntamiento de Catarroja a ver cuáles están mejor y cuáles peor", ha señalado el consejero.

La maquinaria pesada con la que se trabaja hace que la mejor hora sea "a partir de las 21.00", que es cuando ya no hay gente y se pueden cortar grandes avenidas. Las tareas también se centran en retirar los cientos de vehículos "tirados y abandonados" en cualquier esquina de la localidad. Otra de las preocupaciones se centra en la red de alcantarillado, a la que está yendo a parar una cantidad ingente de lodo. Por eso, se ha pedido la colaboración de personal de FCC.

Lo mismo ocurre con las basuras. "No se puede calcular las toneladas que hay allí", ha reconocido Bermúdez de Castro antes de pedir a todo el mundo que quiera poner un tractor o maquinaria "que llame al 112" en vez de ir a la Comunidad Valenciana por su cuenta y riesgo. "Nos podemos encontrar puntas que no podamos absorber. Debemos escalonar la ayuda para garantizar que todo el mundo pueda comer, dormir y trabajar. A día de hoy estamos a tope de recursos. Esperamos que, en un horizonte no muy lejano, el sector que tiene asignado el 112 empiece a tener otra pinta, pero es muy complejo", ha admitido.