La Policía Local de Teruel y los Bomberos de la Diputación se incorporan oficialmente a la ayuda en Valencia

La Policía Local de Teruel y los Bomberos de la Diputación Provincial se incorporan oficialmente este lunes al dispositivo de ayuda en Valencia. Los primeros tenían libertad para acudir como voluntarios a la 'zona cero' de la DANA, pero será a partir de hoy cuando puedan desplazarse "uniformados" y con los coches oficiales.

"La Policía Local solo puede ejercer sus funciones dentro del término municipal y únicamente en casos extraordinarios puede hacerlo fuera. En ese caso tienen que ser habilitados por el Ayuntamiento y hemos dicho que sí, de modo que se podrán integrar dentro del dispositivo del Gobierno de Aragón", ha explicado la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, tras un pleno marcado por las trágicas consecuencias de la DANA que ha comenzado con un minuto de silencio y la lectura de una declaración institucional.

Según ha dicho, son muchos los turolenses que durante el fin de semana se han volcado con los afectados recogiendo material y alimentos o desplazándose con familiares y amigos para ayudar. La Policía Local podrá desplazarse a la Comunidad Valenciana con material y vehículos del Consistorio. "Se van a organizar turnos para que no afecte al normal funcionamiento de la ciudad. Siempre están ahí ayudando, lo vimos durante la pandemia", ha recordado.

Por parte de la Diputación Provincial de Teruel también irán 19 bomberos voluntarios que echarán una mano "en todo aquello que se necesite". "Todos vamos a ser imprescindibles y necesarios", ha subrayado el presidente de la DPT, Joaquín Juste.

Si no han ido hasta ahora, ha explicado el jefe de intervención de la zona Este de la provincia de Teruel, Óscar Arrufat, es porque el 112 lo pidió expresamente. "Nos hubiéramos desplazado al día siguiente, pero no se nos dejó. No hacemos ningún favor cuando cada uno hace lo que quiere. Tiene que estar todo perfectamente coordinado", ha resaltado.

Entre los medios desplazados habrá un jefe de intervención, cuatro oficiales y 12 bomberos. "Bajamos con cuatro autobombas, dos bombas forestales, una nodriza, una bomba urbana, dos vehículos de mando y una furgoneta con todo tipo de material de achique y excarcelación. En total se han ofrecido más de 70 voluntarios del parque provincial. Van en sus días de descanso", ha completado Alberto Lou, jefe de Bomberos de la DPT.

La idea es que los efectivos que partan hoy estén dos días y se vayan dando relevos con otros compañeros "en tres tandas" hasta el sábado. Todos ellos trabajarán en el municipio de Catarroja, uno de los más afectados. Sus labores se centrarán en achicar agua de párquines y sacar personas atrapadas de vehículos "si fuera necesario", una tarea nada fácil por la cantidad ingente de lodo, que "hace que las bombas se atasquen". "Es un trabajo bastante penoso, pero el personal está muy preparado física y psicológicamente para trabajar en este tipo de siniestros", ha agregado.

Otro riesgo es el de infección. "Hay riesgo para los intervinientes. Por eso, se va a recalcar a todo el equipo que es muy importante no tener contacto con el agua por los posibles riesgos biológicos", ha apuntado Arrufat.

Mientras, en la provincia de Teruel se va recuperando poco a poco la normalidad. Los niños, por ejemplo, ya pueden pasar a la escuela en el municipio de Olba, y ya se ha despejado la rambla de Montalbán. Además, se han restituido dos pasos en la localidad de Hoz de la Vieja. "Se ha estado trabajando todo el puente. A partir de hoy, las labores se centrarán en los caminos y los abastecimientos", ha indicado el presidente de la DPT.