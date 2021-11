Clamor en Alcoy por el "abandono" y el "colapso" de su hospital: "Hemos superado ya el límite".

En torno a una 1.500 personas, según la organización, han acudido esta mañana a la concentración ciudadana convocada en la Plaza de España de Alcoy, por la Plataforma de médicos y médicas del Departamento de Salud 15 de L’Alcoià-Comtat, compuesto por 32 municipios del interior de la provincia de Alicante.

Los profesionales sanitarios están reclamando desde hace cinco meses "una solución estructural y definitiva a las importantes deficiencias de recursos técnicos y humanos que sufre tanto el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy como los centros de Atención Primaria del área". "Un deterioro que se ha visto agravado por las medidas adoptadas durante la pandemia y que han empeorado de forma alarmante la situación", han agregado desde la convocatoria de la manifestación.

Durante la concentración tres representantes de la plataforma médica han explicado a la ciudadanía "las graves deficiencias con las que se encuentran cada día para ejercer su profesión, un trabajo, el de médico que, además, repercute de forma directa en la salud de las personas y en su calidad de vida".

Se trata, como ha señalado su portavoz el doctor Alfredo Rizo, "de una reivindicación asindical, apartidista, no laboral ni profesional, sino una reivindicación ciudadana por una sanidad pública del departamento de Alcoy que recupere medios y recursos y sea equitativa con otros territorios de la Comunidad Valenciana".

Aspecto que lucía la plaza durante la concentración.

Los profesionales médicos, más de 400 constituidos en una plataforma de protesta, reclaman, a la Gerencia del Departamento de Salud 15, en primer término, y a la Conselleria de Sanidad, responsable último de la situación, "un cambio en la desidia gestora que frene el colapso de nuestra atención sanitaria".

La doctora Antonia Doménech, radióloga en el Hospital Virgen de los Lirios desde hace 30 años y miembro de la plataforma, ha trasladado a los presentes la preocupación del colectivo, señalando que, "no somos unos llorones que nos quejamos a la primera de cambio, somos profesionales que hemos batallado siempre con estos problemas que, para nosotros son ya inherentes en nuestra área de salud".

"Pero ahora se ha superado el límite y hemos llegado a un punto en que la precariedad es tal que no nos permite garantizar una correcta asistencia", ha agregado. "La gravedad de la situación actual, si no se toman medidas ya, es la que nos ha hecho, por ética profesional, lanzarnos a hacerla pública. No queremos asustar, como algunos nos han reprobado, queremos informar, porque los usuarios de la sanidad tenéis derecho a saber qué pasa”.

Lista de deficiencias

Por su parte, el doctor Rizo ha enumerado las carencias, según han denunciado, deben lidiar cada día: "Un colapso definido por una Atención Primaria saturada, sin medios y sin planes de estructuración; unas urgencias desbordadas, sin plantilla adecuada,sin atención de la administración, abandonada a su suerte y autogobierno, con la improvisación como única medida para solventar problemas; o unos quirófanos inoperativos por la falta dramática de anestesistas en el Hospital Virgen de los Lirios".

Los tres profesionales que han explicado las deficiencias.

A todo esto se suma "unas listas de espera quirúrgica con cifras bochornosas para una Sanidad Pública de calidad una demora de pruebas diagnósticas, por falta de personal y medios, que las hace inoperativas y una atención especializada que no da abasto". "Aunque hay un largo etcétera, acabaremos la enumeración con un vergonzoso programa de detección precoz del cáncer colo-rectal, estancado durante meses, y que comprometerá la salud de no pocos pacientes, si no lo está haciendo ya", ha concluido.

Recientemente el Síndic de Greuges ha abierto una queja de oficio por las carencias de personal sanitario en el Departamento de Salud de Alcoy, aunque de momento "sólo se ha traducido en parches mensuales, pero en ninguna solución estructural real".

Según ha indicado Bea Vañó, médica del Servicio de Ginecología y Obstetricia en el Hospital Virgen de los Lirios de Alcoy, "estamos aquí para reivindicar soluciones urgentes y definitivas para dotar adecuadamente el hospital y los centros de salud que pertenecen a nuestro departamento".

