El PP denuncia un recorte del 20% en los presupuestos de la Generalitat Valenciana para agua

La portavoz de Medio Ambiente del PP en las Cortes valencianas, Elisa Díaz, ha denunciado que el Gobierno valenciano "recorta un 20 % la partida presupuestaria para agua" en los Presupuestos autonómicos de 2022, "a pesar del déficit hídrico que sufre la Comunidad".

En un comunicado, Díaz ha señalado que este recorte del presupuesto "es una muestra de lo que preocupa al tripartito valenciano uno de los mayores problemas de la Comunidad, que se sufre de manera especialmente significativa en la provincia de Alicante", en referencia al recorte que se ha producido en el trasvase del Tajo-Segura.

De hecho, el pasado mes de octubre la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura (ATS) autorizó el trasvase de 12 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas-Buendía para este mes de octubre, lo que supuso materializar "un nuevo hachazo a la agricultura de la provincia de Alicante", según denunció el presidente de la Diputación, Carlos Mazón.

"Esta semana, la consellera de Agricultura -Mireia Mollà- fue a las Cortes a explicar las cuentas de su departamento para el próximo año, y lo hizo sin sonrojarse. Demostró que el agua es para ella postureo porque lo que está en su mano no lo hace y porque habló de todos los programas de su Conselleria menos de este y cuando se le preguntó no dio respuesta", ha criticado la diputada popular.

La portavoz de Medio Ambiente popular ha denunciado, asimismo, la falta de ejecución en agua de la Conselleria. "Destinan poco dinero, pero además no ejecutan. Es una dejadez total. La ejecución a 30 de septiembre es un 26 %, de las más bajas de la Conselleria, y en inversiones reales, un 12 %", ha señalado.

"Todo se fía a los fondos europeos"

Díaz ha lamentado, asimismo, que el Consell "haga en agricultura como en el resto de departamentos: fiarlo todo a los fondos europeos que lleguen a la Comunidad. Y mientras, no hacen nada ni presupuestariamente ni escuchan a los agricultores y regantes".

La diputada popular ha manifestado que dos años después de la DANA de la Vega Baja, el estudio para las soluciones para la defensa contra inundaciones en la comarca no existe "y el Consell no hace más que sumar ximoanuncios".

Elisa Díaz ha señalado que la falta de agua "es un problema al que no dan solución ni el Consell ni el Gobierno de España", y ha indicado que entre las dos administraciones, "han agravado la situación del campo valenciano y hoy es el mayor problema que tienen nuestros agricultores, sobre todo del sur de la Comunidad".

