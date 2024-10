La mejor chef de la Comunitat Valenciana, en la lucha contra el hambre: "Tenemos que estar muy cerca de los agricultores"

"La hostelería se ha volcado en la campaña de Acción Contra el Hambre", asegura Susi Díaz. La más veterana chef en la Comunitat Valenciana en recibir el apoyo de las guías gastronómicas como prueban su Estrella Michelin y dos Soles Repsol a su local en Elche destaca que "tenemos que estar muy cerca de los agricultores".

En la lucha contra la desnutrición infantil en España, Díaz asume el mensaje de Teresa de Calcuta y que "muchos granos de arena hacen una playa". Así valora que en esta campaña se puedan sumar desde bares a restaurantes con una oferta solidaria.

"Todos podemos participar", recalca. ¿Y cómo lo hacen? "Hay establecimientos que lo hacen con un menú y de ese va una parte, otros destinan una tapa, cada uno como puede". Ese dinero aportado es el que va a la mencionada ONG.

¿Y cómo lo hacen en La Finca, el local que dirige desde 1984? "Tengo un arroz maravilloso que le encanta a la gente, con un salmonete encima que cojo de Santa Pola", responde.

Y ese es el que ha elegido para esta campaña. "He pensado que ese plato que gusta y transmite tanto, la gente sabe que si lo consume parte del dinero va a Acción Contra el Hambre durante dos meses", apunta.

Esta es una de su forma de aportar porque como recalca, "me dedico a dar de comer, me gusta la gastronomía, es mi pasión. Es lo que vivo cada día". Y por eso no puede permanecer indiferente a la realidad de la desnutrición infantil: "Evidentemente tienes que participar, tienes que implicarte y tienes que entrar en esta iniciativa".

Implicada desde siempre en su comunidad, Susi Díaz cuenta que "abordamos el tema de los agricultores, de los productores, de las empresas, de la gente que lo está pasando mal, pero siempre nos limitamos un poco más a nuestro entorno, a nuestro círculo, porque es verdad que, donde mires, hay necesidades".

Un ejemplo cercano lo encuentra en la granada de Elche, de la que muchas veces ha ejercido de madrina. "Este año lo van a pasar súper mal. Más de 500 familias viven y dependen de su cultivo. Este año la granada, con la enfermedad que tiene —que no le afecta al interior, solo a su exterior—, es fácil que lo tire para atrás".

Este caso le permite ahondar en que "los productores lo están pasando mal la mayoría, en lo nacional, porque las grandes superficies son las que se llevan el gato al agua. ¿Para qué vamos a andar con rodeos? El pequeño productor es el que más trabas tiene, el que más problemas tiene, al que más le cuesta salir adelante".

Su mensaje es claro al respecto: "Tenemos que reivindicar más los mercados, los mercadillos, donde los campesinos van y exponen sus productos y los venden a unos precios más justos que si se los venden a una gran superficie".

Una idea con la quiere concienciar al público: "Tenemos que preocuparnos y mentalizarnos de que los mercados y mercadillos es donde más tenemos que comprar, porque es un portal donde ellos pueden ofrecer sus frutas y sus verduras".