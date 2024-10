Mazón afirma que el balance de la reunión con Sánchez es "escaso" y avanza que estará "vigilante" para que cumpla

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, señaló este sábado que estará "vigilante" para que el Gobierno cumpla los "acuerdos" alcanzados tras la reunión que Mazón mantuvo este viernes con Pedro Sánchez.

En declaraciones a los medios de comunicación en Alicante, el jefe del Consell hizo balance del encuentro. Afirmó que percibió "algún avance", aunque precisó que "hay muchos más pendientes".

Mazón, tras su primer encuentro con el presidente del Gobierno, explicó que habían alcanzado cuatro acuerdos: una comisión para el estudio del traslado de la Dama de Elche, la posibilidad de desjudicializar las aportaciones hídricas a l'Albufera de València, de habilitar ayudas estatales extraordinarias para Ford Almussafes y avanzar en el "PERTE Chip".

"Desgraciadamente, no sería la primera vez que el Gobierno se compromete a algo y no lo cumple. Por tanto, si siempre he estado vigilante por los intereses de la Comunitat Valenciana, esta vez doblemente", subrayó. Además, consideró que pese a los avances, el balance es "escaso".

El presidente valenciano y Sánchez, según afirmó en la rueda de prensa posterior a la reunión, discreparon en cuanto al cupo catalán. Sobre la financiación, tampoco hubo ninguna novedad.

Mazón explicó que no recibió ninguna oferta concreta y que será en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Conferencia de Presidentes donde se debatirá la reforma del sistema.

En este sentido, será en estos foros dónde Mazón exigirá la reforma y la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitorio para compensar a las autonomías peor financiadas. También reclamará un mecanismo para reestructurar la deuda.

Ley de Costas

Por otra parte, el jefe del Consell avanzó este sábado que la Ley de Costas está en "fase final" de elaboración y subrayó que el objetivo de esta norma será "compatibilizar" los usos tradicionales y la propiedad privada.

"El objetivo es proteger nuestra costa manteniéndola, no olvidándonos de ella. Proteger nuestros usos tradicionales, la propiedad privada y hacerla compatible con el mantenimiento de nuestras playas", defendió.

"No hay que elegir entre intervenir o abandonar. No hay que elegir entre actividad del hombre o cero actividad del hombre o del ser humano. La convivencia es lo más importante", añadió.

El presidente aseguró que exigirán al Gobierno las competencias de costa "para protegerla, cuidarla y para poder convivir con ella, con sentido común".

Mazón se pronunció así durante su asistencia en Alicante, junto al alcalde de la ciudad, Luis Barcala, a las actividades del Festival Som de la Terreta, organizado por la Generalitat con motivo del Día de la Comunitat Valenciana.