Mazón y Sánchez pactan ayudas para Ford y el 'PERTE Chip' pero "discrepan" en financiación autonómica

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, anunció este viernes cuatro acuerdos con Pedro Sánchez tras la primera reunión bilateral entre ambos: ayudas para Ford, agua para la Albufera de Valencia, el retorno de la Dama de Elche a esta ciudad y el despliegue del llamado 'PERTE Chip'.

Sin embargo, ambos dirigentes discreparon en cuanto a la financiación de las autonomías, especialmente sobre el cupo catalán, que Mazón llegó incluso a tildar de "golpe de estado fiscal".

En la rueda de prensa posterior al encuentro, Carlos Mazón, sin embargo, adoptó un tono más amable que en otras ocasiones. Afirmó que le trasladó al presidente del Gobierno que el acuerdo fiscal con Cataluña "es la peor oportunidad para todos", ya que "rompe la solidaridad y la igualdad".

En este punto, el jefe del Consell se mostró satisfecho ante la intención de Sánchez de que la reforma del sistema de financiación autonómica, la puesta en marcha de un fondo de nivelación transitoria para compensar a las autonomías peor financiadas y "la minimización" de la deuda vaya a tratarse en "la mesa de todos".

Al respecto, negó una oferta concreta sobre una posible condonación de la deuda para la Comunitat Valenciana y afirmó que este debate ha de producirse en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y en la Conferencia de Presidentes, aunque ninguna de las dos citas tiene fecha todavía.

Para el jefe del Consell, lo "urgente y prioritario" es la aprobación de un fondo de nivelación transitorio mientras se reforma el modelo y no la quita de la deuda, que consideró que es "pan para hoy y hambre para mañana". "Queremos hablar de las tres cosas a la vez y en la mesa delante de todos. Así ha quedado la cosa", afirmó Mazón.

"La Comunitat Valenciana es la peor financiada", denunció Mazón, para después subrayar que "hay que exponer las necesidades delante de todos, sin esconderse en ningún lado ni buscar privilegios ni chantajes".

Mazón y Sánchez durante su encuentro este viernes en Moncloa Efe/Chema Moya

En este sentido, recordó que le ha entregado al presidente del Ejecutivo central un documento de 92 páginas que recoge "56 motivos" por los que la Comunitat Valenciana "no puede esperar más" para que se reforme el sistema de financiación autonómica.

En este informe se exige una reforma urgente del modelo y la aprobación "inmediata" de un fondo de unos 1.700 millones al año que iguale a las comunidades infrafinanciadas a la media. Sobre esta cuestión, tal y como explicó Mazón, no obtuvo una respuesta concreta por parte del presidente. "Se lo he trasladado y se lo ha apuntado", señaló.

Respecto a la deuda, el documento considera que "cualquier condonación parcial de la deuda que no vaya acompañada de la reforma del sistema de financiación es un parche que no resuelve el problema".

No obstante, añade que si se condona deuda a "alguna autonomía", la Comunitat Valenciana "no puede ser menos y reivindicaremos el mismo trato, con criterios claros y ecuánimes y no sometidos a contraprestación alguna".

Sobre la posibilidad de vincular las reformas del sistema de financiación a las rebajas fiscales, el presidente Mazón se fue más contundente. Defendió el autogobierno de la Comunitat Valenciana y calificó de "chantaje" hablar de los recursos para las comunidades autónomas a cambio de "reducir el autogobierno".

Cuatro acuerdos

Mazón, que empezó su intervención destacando los puntos de encuentro entre ambos dirigentes, afirmó sentirse satisfecho tras la reunión. Aunque "sin ingenuidad", según confesó, ya que afirmó que no sería la primera vez que el Gobierno central se compromete y no cumple.

En concreto, el jefe del Ejecutivo autonómico destacó los cuatro acuerdos y afirmó que ninguno es "una broma", ya que se trata de avances importantes para el territorio valenciano.

Carlos Mazón en rueda de prensa tras la reunión con Pedro Sánchez este viernes en Moncloaonda de encuentros que Sánchez mantiene con presidentes autonómicos Efe/Chema Moya

El primer acuerdo que destacó fue la creación de una comisión técnica para recuperar la Dama de Elche. El segundo, una cumbre para que se desbloquee el envío del agua que necesita el lago de la Albufera de Valencia a cambio de retirar el recurso que interpuso la Generalitat Valenciana.

La tercera cuestión a la que Sánchez se comprometió fue a aprobar más ayudas para la Ford y la cuarta, el Perte del chip.

Asuntos "en estudio"

Por otra parte, Mazón explicó que en otras cuatro peticiones la respuesta de Pedro Sánchez había sido que lo estudiarán.

Entre ellas, la despolitización vía ley del trasvase entre el Tajo y el Segura, la puesta en marcha de la mesa de la sequía, un cambio en la ley de la morosidad para el sector de la cerámica de Castellón y el soterramiento de las vías de Alfafar, ya que en su paso a nivel han muerto arrolladas por el tren más de 40 personas. Este fue el primer asunto que Mazón le trasladó a Sánchez.

Mazón estaba convocado en la Moncloa a las 12.30 horas en el marco de la ronda de encuentros que Sánchez está realizando con los presidentes autonómicos después de pactar con ERC el concierto fiscal de Cataluña a cambio de la investidura de Salvador Illa.

También se reunió este viernes con los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.