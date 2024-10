Los 56 motivos por los que la Comunitat Valenciana "no puede esperar más" que Mazón le trasladará a Sánchez

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, expondrá al presidente del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, en la reunión que mantendrán el viernes "56 motivos" por los que la Comunitat Valenciana "no puede esperar más" para que se reforme el sistema de financiación autonómica.

Así lo avanzó este miércoles el jefe del Consell, que explicó que este documento se ha enviado ya a la Moncloa, a los sindicatos y patronal valencianas y a los grupos parlamentarios con el objetivo de que hagan sus aportaciones.

El informe, de 92 páginas, recoge exigencias de las ocho consellerias del Ejecutivo autonómico.

Sobre el sistema de financiación autonómica, el documento recuerda la exigencia "urgente" de reformarlo porque "no garantiza ni la equidad entre regiones ni la suficiencia de recursos para la prestación de los servicios públicos".

En este sentido, subraya que la valenciana es "la región más castigada por esa infrafinanciación acumulada durante más de dos décadas", ya que desde 2022 la Comunitat Valenciana y Murcia "alternan la última posición como regiones con peor financiación por habitante".

Por ello, insiste en reclamar la aprobación "inmediata" de un fondo transitorio de nivelación que iguale a las comunidades infrafinanciadas a la media. El Consell cifra este fondo en 1.782 millones de euros de media en los próximos cuatro años.

Respecto a la deuda, el documento considera que "cualquier condonación parcial de la deuda que no vaya acompañada de la reforma del sistema de financiación es un parche que no resuelve el problema".

No obstante, añade que si se condona deuda a "alguna autonomía", la Comunitat Valenciana "no puede ser menos y reivindicaremos el mismo trato, con criterios claros y ecuánimes y no sometidos a contraprestación alguna".

Otras peticiones

Mazón reclamará, respecto a servicios sociales, la transferencia de la gestión del Ingreso Mínimo Vital, el pago del 50% de las presentaciones de Dependencia o 6 millones de euros anuales para atender a los menores inmigrantes no acompañados (menas).

También pedirá que se impulse el derecho civil valenciano, que se compensa la asistencia sanitaria prestada a desplazados de otras autonomías o países y que se aprueben ayudas para la sequía, entre otras.