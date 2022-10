Cristina Figueira, la única chef entre los diez mejores restaurantes de lujo del mundo: "¿Por qué tendría que subir los precios?"

Cristina Figueira es la única jefa de cocina entre los diez restaurantes de lujo en todo el mundo preferidos por los usuarios. En ella sitúa a La Nucia como la quinta propuesta más valorada en la plataforma TripAdvisor. Y lo celebra con la modestia que la caracteriza, reivindicando la cocina tradicional en El Xato desde una óptica moderna y sin cobrar más por entrar en las listas: "¿Por qué tendría que subir los precios?".

Acaba de volver de las islas Maldivas donde le pilló el anuncio de su subida en una clasificación en la que ya lleva unos cuantos años. "Cuando le pregunté a mi marido me dijo que el restaurante estaba lleno", recuerda alegre. El anuncio de aparecer en Lo Mejor de lo Mejor se ha notado en las reservas, ejemplo del éxito del boca oreja.

"Están ocupados todos los fines de semana hasta Nochevieja y entre semana, quedan quince mesas", celebra orgulloso su marido. Francisco Cano es El Xato, cuarta generación de este negocio familiar en el que las mujeres son las que toman las riendas de la cocina.

[Alicante, la provincia con más restaurantes de lujo entre los preferidos de los usuarios]

"Mi suegra fue la que me enseñó a cocinar", explica. Y eso que ella empezó bien joven ya a colaborar, con 23 años. Por eso sabe bien que esta "es una profesión muy dura, de muchas horas y mucha responsabilidad". De ahí que agradezca el que "siempre he tenido el apoyo de la familia para llevar todo adelante".

El cómo ha funcionado ese apoyo durante estos años dirigiendo la cocina de El Xato hasta conseguir el reconocimiento de las guías clásicas es la historia de cómo gestionan el local. "Vivimos en la finca, encima del restaurante", explica. Por eso este matrimonio cuenta que su lema es que entran clientes y salen amigos porque han ido a comer a su casa.

Otra de las razones por las que su local tiene éxito está en cómo funcionan. "Este es el primer año que hemos cerrado en fiestas de agosto", argumenta. Y en eso influyó por el tipo de negocio que tenemos porque la gente que queremos es que tengan una experiencia cómoda y ahora en fiestas los clientes no tienen donde aparcar, el que viene para tres horas, es que no quiere que haya jaleos. Y si quieres tener un buen equipo y contento necesitas conciliar y hemos cambiado los horarios".

[Estos son los menús más baratos de los once mejores restaurantes de Alicante para Michelin y Repsol]

Eso lo hacen tanto por ellos mismos como por el equipo que ha conseguido este reconocimiento de nuevo y que suman a los de la estrella Michelin y el sol Repsol. "La hostelería es dura de por sí y por los horarios que tiene. Y después de la pandemia mucha gente quiere vivir y se ha ido a otros oficios, ha sido complicado encontrar gente y hay que dar buenas condiciones. Y nosotros estamos contentos porque la gente esté satisfecha".

Antes de entrar en alta restauración, El Xato era un bar: "Antes solo cerrábamos la Nochebuena, era un continuo". Ahora se han organizado para que ellos mismos y su equipo puedan descansar. Por eso descansan el domingo y trabajan desde el lunes noche hasta el sábado. "Hay que ir con los tiempos", recalca.

Figueira, quien valora que el talento es cuestión de personas, reconoce que "hay mujeres que lo tienen más complicado porque si no es tu negocio, conciliar resulta a veces complicado. No digo que lo he tenido fácil porque hay que dedicarle muchas horas, pero sí he tenido ese respaldo para llevarlo adelante". Por eso señala que aunque "poco a poco, muy a poco, cada vez hay más mujeres en la gastronomía"

Sigue los temas que te interesan