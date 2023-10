Esto es lo que tienes que decir en una entrevista de trabajo, según ChatGPT

Te acabas de mudar a Alicante y ha llegado el momento más esperado. Después de tantos emails enviados, páginas webs abiertas, y envíos y repartos de currículums, al fin te han llamado para una entrevista. Sin embargo, los nervios del momento y la aprehensión pueden contigo y no sabes ni qué vas a decir. ¿Te ha pasado?

Aunque algunos aún sean un poco distantes con la inteligencia artificial, sobre todo a la idea de que ésta nos puede “robar trabajo” o sustituirnos como seres pensantes, lo cierto es que en algunas ocasiones, puede sernos de gran ayuda. En este sentido, herramientas como ChatGPT pueden facilitarnos una gran variedad de información y respuestas a preguntas de todo tipo.

A pesar de los usos malignos que estamos acostumbrados a oír sobre ChatGPT, como pueden ser los casos de la realización de trabajos universitarios o incluso para creaciones artísticas, esta herramienta también puede ser un gran apoyo en momentos complicados como pueden ser las entrevistas de trabajo.

Qué decir

Al comienzo de la entrevista, ChatGPT recomienda dejar a la otra persona hablar y esperar a que ésta nos formule la primera pregunta antes de lanzarnos. Así, una vez haya terminado de hablar, prueba presentarse con una frase simple saludando, proporcionando tu nombre y diciendo lo emocionado que estás por la oportunidad de esta entrevista.

Lo normal es que, tras una pequeña presentación, la persona te pregunte sobre tu formación y experiencia. En este caso, no enumeres cada uno de los trabajos que has tenido, sino haz una pequeña selección de las experiencias que has tenido y que más relación tienen con el puesto de trabajo al que estás aspirando. Es importante que destaques tus logros y responsabilidades anteriores que hayas tenido en estos puestos concretos para demostrar que eres un candidato fuerte.

Seguramente la persona que tengas enfrente ya haya echado un ojo a tu currículum antes de citarte para la entrevista. Sin embargo, algo que no puede saber habiendo leído tu CV es tu interés sobre su empresa en concreto. La entrevista de trabajo es ideal para destacar en este sentido y demostrar que has investigado la empresa. Es el momento de hablar sobre por qué te interesa trabajar allí y, por qué no, mencionar los valores de la empresa, su cultura, filosofía, así como proyectos recientes que te hayan llamado la atención.

Cómo destacar

Si la persona no te hace la pregunta, no pierdas la posibilidad de destacar tus habilidades y logros relevantes. De este modo, una opción sería elegir previamente dos o tres habilidades o logros que puedan ser pertinentes para este puesto, explicando cómo estas habilidades te hacen un buen ajuste para la posición.

¿Por qué estás interesado en el puesto? Después de haber hablado de tu amplia experiencia, formación y habilidades tuyas, habiendo dejado claro a la persona que eres un candidato fuerte, es hora de armarte de valor y dejar claro por qué tú eres la persona mejor adaptada para este puesto. En este sentido, puedes optar por hablar sobre por qué te interesa específicamente el puesto y cómo encaja con tus metas y aspiraciones profesionales. Esto te da la oportunidad de reforzar tus cualidades y demostrar tu entusiasmo por la oportunidad.

La honestidad siempre premia. Para terminar, si el entrevistador todavía no te ha formulado la pregunta, puedes hablar de tus fortalezas y debilidades. Priorizando siempre la sinceridad, habla de tus debilidades de forma positiva y plantea cómo estás trabajando en ellas, y tampoco tengas miedo en hablar de tus fortalezas, solo tú sabes realmente lo que te ha costado adquirirlas.

Como bonus y antes de agradecer a la otra persona por la oportunidad y preguntar acerca del siguiente proceso, algo que les gusta mucho a los entrevistadores son las muestras de interés. En este sentido, puedes destacar sobre otros candidatos haciendo preguntas inteligentes sobre la empresa y el puesto. Una forma ideal de demostrar tu interés genuino y obtener, por qué no, alguna información adicional.

Por último, recuerda que la clave es ser auténtico y estar preparado. Practicar tus respuestas de antemano y procura mantener una actitud positiva. E intenta no sentirte mal o pensar que tienes menos mérito por haber utilizado la inteligencia artificial para afrontar una entrevista de trabajo. Tarde o temprano, todos recurriremos a ella, y qué mejor que darle un buen uso.

