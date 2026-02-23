PLD Space impulsa su apuesta por el talento joven con la tercera edición del AdAstra Early Talent Day

La empresa internacional de transporte espacial PLD Space celebrará el próximo 5 de marzo la tercera edición de su programa AdAstra Early Talent Day, una iniciativa ya consolidada como punto de encuentro para jóvenes graduados en ingeniería, negocios y perfiles técnicos interesados en iniciar su trayectoria profesional dentro del sector aeroespacial en España y Europa.

El programa refleja el compromiso de PLD Space con la formación y la empleabilidad de las nuevas generaciones, fomentando el desarrollo de competencias tecnológicas avanzadas y el acceso a carreras vinculadas a los lanzadores espaciales y la innovación industrial.

En sus dos primeras ediciones, AdAstra Early Talent Day ha alcanzado cifras destacadas: más de 2.500 asistentes a los eventos en streaming, 1.200 candidaturas recibidas, 50 jóvenes seleccionados y 30 contrataciones en 2025, principalmente en áreas de ingeniería y producción técnica.

La compañía colabora estrechamente con las principales universidades y escuelas técnicas del país, fortaleciendo así la conexión entre la academia y la industria aeroespacial.

Entre sus colaboradores figuran la Universidad Politécnica de Madrid, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad de Zaragoza, la Universidad Politécnica de Valencia, la Universidad Miguel Hernández y la Universidad de Alicante, además de prestigiosas escuelas de negocio como MIOTI, IE, EDEM o ESCP.

Un evento virtual desde Elche

Esta tercera edición se emitirá en formato digital desde el plató de PLD Space en su sede central de Elche. El encuentro contará con la participación de los cofundadores, Raúl Torres y Raúl Verdú, y del ingeniero y divulgador aeroespacial Sergio Hidalgo.

Los asistentes podrán conocer de primera mano los avances en el desarrollo del lanzador MIURA 5, guiados por los responsables de Programa y los equipos de ingeniería, fabricación y pruebas.

Ezequiel Sánchez, presidente ejecutivo de PLD Space, presentará la visión de negocio que impulsa la expansión de la empresa, mientras que el departamento de People & Culture y varios participantes de ediciones pasadas explicarán las claves del proceso de selección y las oportunidades que ofrece el AdAstra Talent Program.

Tras la jornada online, el periodo de candidaturas permanecerá abierto hasta el 26 de marzo. La fase de selección se desarrollará en las semanas siguientes, con el anuncio de los preseleccionados el 11 de abril.

Como cierre, el 23 de abril los finalistas participarán en un hackatón presencial en las instalaciones de PLD Space en Elche. Los seleccionados se incorporarán a la compañía a partir del 15 de mayo.

Talento para el futuro del espacio

Con 440 empleados en plantilla, PLD Space busca seguir incorporando perfiles especializados que impulsen su crecimiento en ámbitos de ingeniería, fabricación, software, aviónica y negocio. Esta nueva edición del programa se dirige a titulados interesados en áreas como Fabricación, Propulsión, Estructuras, GNC, Software de vuelo y Aerodinámica, así como en departamentos corporativos como Finanzas y Marketing.

La empresa ha estructurado su hoja de ruta en dos fases: una primera, centrada en lograr el acceso al espacio con el MIURA 1 y asentar su cultura de éxito; y una segunda, enfocada en el desarrollo industrial y la preparación del primer vuelo del MIURA 5.

Según José Andrés Sánchez, Chief People & Culture Officer de PLD Space, “el valor del programa reside en atraer y formar a jóvenes con talento que serán esenciales para nuestros retos espaciales. Su energía y visión aportan impulso al desarrollo de MIURA 5 y fortalecen la cultura de innovación que nos define”.

El impulso al talento joven y la apuesta por equipos autónomos y multidisciplinares se mantienen como pilares clave en la estrategia de PLD Space, consolidando su liderazgo en un sector en plena expansión y marcado por la innovación y la colaboración.