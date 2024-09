El deportista con parálisis cerebral Alex Roca explica al empresariado alicantino qué es "tener actitud"

"Actitud" como clave del éxito. El deportista con discapacidad Alex Roca ha protagonizado esta mañana la decimosexta conferencia del Cámara Business Club de Alicante ante la mayor parte del empresariado alicantino, en la que ha sido la mayor ponencia motivacional de las celebradas hasta el momento.

Acompañado de su esposa, Mari Carme Maza, que le ha ayudado a transmitir su experiencia vital, Roca ha explicado a los empresarios la "historia de su vida", cómo a los seis meses de edad le diagnosticaron una encefalitis viral herpética que le provocó una parálisis cerebral dejándole con un 76% de discapacidad.

Pero también, como gracias a su familia, a sus amigos y a su tesón en el ámbito deportivo ha superado todas estas dificultades convirtiéndose en participante de pruebas tan exigentes como el Titan Desert, el Pilgrim Race, cinco triatlones, un aquatlón e incluso una maratón.

"Hoy somos lo que somos gracias a los que nos rodean, también gracias a nuestra competencia, por eso hay que tratarla con respeto". Ese ha sido uno de los principales consejos que Roca ha proporcionado a los empresarios alicantinos, haciendo un símil con su afición por el Barça y su respeto al Real Madrid.

No ha sido el único. Roca ha hablado de los referentes que ha tenido en la vida, como su abuelo, su tío o su hermano. "Es importante que estos referentes tengan valores, porque lo importante no es lo que uno tiene, sino lo que uno es", ha asegurado.

Foto de familia del Cámara Business Clubde Alicante con el deportista Alex Roca. Iván Villarejo null

En este sentido, ha hecho reflexionar al auditorio al recordar lo importante que es cuando uno se levanta el poder hablar, el poder escuchar, el poder andar... Y sobre todo, el poder contar con un "equipo vital" de personas que te ayudan como lo han hecho sus compañeros en todas las aventuras deportivas.

"Pobrecito"

"Seguro que cuando me habéis visto, habéis pensado, pobrecito, se le cae la baba, qué mala suerte", ha señalado el deportista. "Pero hay que pasar del 'por qué me ha pasado a mí a pensar que 'la vida es un auténtico regalo'. A preguntarse, ¿qué tengo delante para poder hacer algo tan bien como pueda y que me haga feliz?", ha comentado Roca.

En este sentido, el deportista ha explicado que cada vez que oía "tú no puedes" esa era la motivación que le llevaba a superarse. "El 'no', me daba la vida", pero a la larga lo importante "es toda esa gente que me dijo sí y me animó", ha resumido instando a los empresarios a hacer creer a los suyos que todo es posible.

Cámara Business Club

El presidente del Cámara Business Clun y el presidente dela Cámara de Comercio de Alicante, Jesús Navarro y Carlos Baño, han recordado que este otoño la Cámara presentará su nueva sede en Panoramis con 5.000 metros cuadrados de espacio útil y un auditorio para 300 personas.