Así es Alex Roca, el atleta con discapacidad del 76% que ha corrido 4 medias maratones en 3 meses

Alex Roca sigue agrandando su leyenda. El atleta barcelonés que padece una parálisis cerebral traducida en una discapacidad física del 76% no le pierde la cara a la vida y sigue completando hazañas. La última, hace solo unas horas, ha sido correr la media maratón de Milán.

21 kilómetros y 87 metros por las calles de una de las ciudades más importantes de Europa dentro de un impresionante programa deportivo que está llevando a cabo para seguir haciendo historia. La 'Stramilano' ya es historia para él en su lucha por seguir derribando muros y por acabar con los prejuicios que las personas con discapacidad siguen sufriendo de una parte de la sociedad.

La carrera y la trayectoria de Alex Roca ya son de sobra conocidas por mucha gente, especialmente por los amantes del atletismo, para quienes el deportista barcelonés se ha convertido en una referencia por su lucha y por su capacidad física. Ahora, acaba de completar su cuarta media maratón en menos de tres meses.

Alex Roca, a la caza de las medias maratones

Correr no tiene secretos para Alex Roca. Por ello, el atleta que este año cumplirá los 33, sigue destrozando registros. El último ha sido correr la 'Stramilano', la media maratón de Milán, una de las más famosas de toda Europa. Algo más de 21 kilómetros que han supuesto para él una de las pruebas más duras de su carrera.

El propio Alex reconocía que no había tenido sus mejores piernas. Sin embargo, a determinación y fuerza de voluntad es difícil ganarle: "Os prometo que ha sido dura y hoy era uno de aquellos días en los que las piernas al principio no querían responder, dónde la energía me faltaba. Pero es que joder… llevo 4 medias maratones en 3 meses". Así de contento e ilusionado se mostraba Roca tras cruzar la meta junto a su pareja Mari Carme.

Además, lanzaba una pregunta a todos sus seguidores que sin duda hará reflexionar a muchas personas: "¿Sabéis lo que significa esto para mi cuerpo?". Y es que lo que hace Alex no es normal. Desde que comenzó el año 2024 se propuso correr algunas de las medias maratones más importantes del mundo. De momento, ya ha conseguido completar cuatro de ellas en apenas tres meses. Y a esa pregunta que él mismo lanzaba, la responde: "¡Es una auténtica locura!".

Miami, Barcelona, Londres y ahora Milán ya han visto brillar al corredor barcelonés y próximamente lo hará Madrid, donde Alex tiene su próximo reto. La capital de España ya le espera para completar otro hito en su brillante trayectoria, esa que está repleta de historias, anécdotas e incluso algún que otro récord.

El más importante sin duda alguna, el que consiguió hace un año. Roca se convirtió en Barcelona en la primera persona con una discapacidad física como la suya, del 76% provocada por una parálisis cerebral, en completar una maratón. 42 kilómetros y 195 metros que son toda una lección de vida y de superación.

Roca consiguió completar su participación en Milán en 2 horas, 38 minutos y 42 segundos. Sin embargo, el cansancio se hizo notar en sus piernas, ya que arrastra el desgaste de las cuatro carreras anteriores. La primera parte de su reto comenzó el pasado 28 de enero cuando completó la primera maratón en Miami en un tiempo de 2 horas, 39 minutos y 19 segundos.

Después participó el 11 de febrero en la eDreams Mitja Marató de Barcelona, continuó el 3 de marzo en el Medio Maratón de Londres High Performance y ahora su mirada está puesta en Madrid, donde tendrá la quinta parte de su reto de seis carreras en este 2024. Finalmente, culminará su objetivo en París, donde participará en la prueba más especial.

Alex se propuso tomar la salida del Marathon Pour Tous, la maratón popular de los Juegos Olímpicos de París. Este evento se celebrará en la noche del sábado 10 de agosto, con el mismo recorrido que la mañana anterior y la siguiente recorrerán los atletas de élite.

De la mano de su pareja Mari Carme, Roca sigue completando heroicidades mientras se ha convertido ya en todo un influencer. Entre Instagram y TikTok cuenta con más de un millón de seguidores a quienes cuenta sus aventuras para intentar visibilizar la enfermedad que sufrió a los 6 meses de nacer y con la que ahora convive mientras lleva una vida normal. Algo de lo que presume y con lo que bromea constantemente.

En aquel momento le diagnosticaron una encefalitis viral herpética que le provocó una parálisis cerebral con una discapacidad física del 76%. Sin embargo, eso no le ha impedido completar retos como la Titan Desert, la Pilgrim Race o el Camino de Santiago.