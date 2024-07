El corto de terror y crítica social 'Céntrico' triunfa en el Festival Internacional de Cine Independiente de Elche

El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, organizado por la Fundación Mediterráneo, ha concluido su 47ª edición con una gala de clausura en el Hort del Xocolater. La producción española 'Céntrico' de Luso Martínez se llevó el Premio Fundación Mediterráneo al mejor cortometraje, mientras que 'Mortelli, un cas perdut' de Ben Fernández ganó el galardón al mejor corto de animación y 'The Waiting' de Volker Schlecht fue reconocido como el mejor documental.

Durante la ceremonia, la actriz ilicitana Cristina Alcázar dirigió la gala que contó con la presencia del presidente de la Fundación Mediterráneo, Luis Boyer, y el alcalde de Elche, Pablo Ruz. En el evento, el polifacético actor Pedro Casablanc recibió la Palmera de Plata en homenaje a su trayectoria artística.

Luis Boyer expresó su satisfacción por el desarrollo del festival, destacando que "ponemos el punto final a una edición magnífica del Festival de Cine de Elche, que ha vuelto a situar al certamen donde creemos que se merece estar". Además, subrayó la "enorme vitalidad y capacidad de convocatoria" del festival, que ha mantenido su relevancia a lo largo de 47 años, gracias al respaldo de cineastas, público, colaboradores y patrocinadores.

La historia de 'Céntrico', escrita y dirigida por Luso Martínez, se centra en una familia que, durante un tranquilo fin de semana, se ve inmersa en eventos sobrenaturales. La obra se distingue por combinar una atmósfera tensa con elementos cómicos, culminando en un desenlace inesperado. Luso Martínez, con una trayectoria de más de 20 años en el mundo audiovisual, ha dirigido más de setenta piezas publicitarias y contenido digital, y 'Céntrico' es su quinto cortometraje de ficción.

El corto de animación 'Mortelli, un cas perdut', dirigido por Ben Fernández, narra las aventuras de un detective de los años 70 que, tras jubilarse, recibe un último y extraño caso que le lleva a un viaje en el tiempo.

'The Waiting', dirigido por el alemán Volker Schlecht, ganó el Premio Ciutat d’Elx al mejor documental. El film, rodado con un enfoque de novela negra, investiga la desaparición de una especie de ranas en Costa Rica, a través de los ojos de la bióloga Karen Lips. Schlecht es conocido por su trabajo como ilustrador y cineasta.

El premio al mejor cortometraje internacional fue para 'The Steak' del iraní Kiarash Dadgar. Inspirado en un incidente real en el sur de Irán, el corto aborda temas de caos y supervivencia en medio de un conflicto. La producción fue realizada con un presupuesto limitado y en un solo día.

El documental 'Las que sobrevivimos' de Itxaso Díaz, que muestra las secuelas de la violencia sexual en mujeres de la República Democrática del Congo, recibió el premio sobre Derechos Humanos. A través de los testimonios de seis mujeres refugiadas en Kenia y Uganda, el film retrata su lucha por superar el trauma y reconstruir sus vidas.

'Voyager', dirigido por Pablo Pagán, ganó el Premio FesCurt al mejor cortometraje de la Comunitat Valenciana. La historia de Camila, una limpiadora nocturna que descubre una droga que le permite abandonar su cuerpo físico, se narra sin diálogos, invitando al espectador a interpretar la trama mediante acciones y simbolismos visuales.

El premio 'Cineclub Luis Buñuel' al mejor corto de autor novel fue para LSDavid con su obra 'Simón', un corto sobre un personaje de videojuego creado por un niño, que busca respuestas sobre su existencia en un mundo lleno de odio y resentimiento.

El Premio del Público Hort del Xocolater fue para 'El Amants' de Joan Vives Lozano, que narra la historia de Teresa, la viuda de Ovidi, desaparecido en el mar. El corto francés 'Au 8ème Jour' se llevó el Premio CIMA a la mejor cineasta.