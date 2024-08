El Concello de Vigo homenajea a alcaldes y sindicalistas fusilados en 1936

El Concello de Vigo ha realizado un acto este martes en memoria de los alcaldes, concejales y sindicalistas que fueron fusilados en agosto de 1936 en Pereiró, a lo que asistieron familiares de los ocho represaliados.

Durante su intervención en el Jardín de la Memoria Histórica de Pereiró, Abel Caballero se dirigió a las familias de los homenajeados, declarando que "hace 88 años en este cementerio asesinaron a demócratas, a personas que dieron su vida por vivir en democracia y defender sus principios, la libertad y la dignidad, que sufrieron el dolor de la muerte, la humillación de la discriminación y la persecución durante tanto tiempo de la Dictadura fascista en España".

El Ayuntamiento homenajeó en este acto a Emilio Martínez Garrido, alcalde de Vigo; José Antela Conde, alcalde de Lavadores; Antonio Bilbatúa, diputado socialista; Enrique Heraclio Botana, diputado socialista y sindicalista; Apolinar Torres, sindicalista; Ubaldo Gil Santóstegui, concejal de Vigo; Ramón González Brunet, político y sindicalista e Ignacio Seoane Fernández, diputado socialista.

Con este acto "queremos mirar atrás y decir que aquel horror nunca más, aquellas muertes nunca más, aquel dolor nunca más", manifestó Caballero. Además, el alcalde olívico puso en valor "el importante avance" de la Ley de Memoria Histórica para que lo que sucedió y no puede volver a suceder, no solamente no puede ser olvidado sino que debe ser rescatado como memoria colectiva. El alcalde trasladó "nuestro reconocimiento y orgullo profundo por la memoria de los represaliados y seguiremos honrando a aquellos que dieron su vida por defender la democracia".

Por último, Caballero se refirió también a la inmigración y a la situación de los menores no acompañados que "encuentran oposición a encontrar un sitio en este país. Niños que tienen que ser capaces de desarrollar su vida y ser atendidos con dignidad, y lo digo desde Vigo, una ciudad que vio salir durante tanto tiempo la tanta gente que marchaba de aquí a otros países. Mostramos nuestro respeto a las reglas de la atención la estos menores no acompañados que tienen que estar presentes en todas las comunidades autónomas".