El sencillo truco para mantener tu armario siempre perfumado y sin malos olores

Por muy bien que funcione una lavadora, no siempre se obtiene el resultado esperado tras el lavado de las prendas de ropa, en gran parte debido a que la ropa húmeda siempre lleva un riesgo asociado que tiene que ver con los malos olores. Ya sea porque el electrodoméstico no centrifugue bien o porque la secadora de ropa no realiza su función de la forma adecuada, puede llegar a darse el caso de que se guarde la ropa en el armario con humedad.

Cuando las prendas se guardan estando aún húmedas, de forma inevitable el olor se extenderá al resto de prendas presentes en el armario, por lo que es muy importante revisar bien dónde se guarda la ropa cuando aún está húmeda.

Para evitar que tu armario puede tener malos olores que se transmitan a las prendas existen diferentes pautas a seguir, pero existe un sencillo truco que te ayudará a que siempre huela bien, y este pasa por aplicar fragancias al armario, ya que estas se transmitirán a la ropa para que las prendas siempre huelan bien.

Para conseguirlo hay que revestir los cajones, estantes y el suelo del armario, además de poder colgar ambientadores específicos entre la ropa para conseguir mejores resultados.

Además, es muy recomendable desodorizar el espacio utilizando un recipiente con bicarbonato de sodio en el suelo del armario, ya que así podrás eliminar los malos olores provocados por la humedad.

Otras recomendaciones para que tu armario huela bien

Aunque aplicar fragancias y utilizar bicarbonato de sodio es un truco muy sencillo que puedes poner en práctica para conseguir que tu armario siempre huela bien, existen otras recomendaciones a tener en cuenta, puesto que son útiles para poder conseguir que el armario siempre huela bien.

Para empezar, lo primero que deberías hacer es hacer una profunda revisión de tu armario, vaciando todo su interior para poder conocer de donde proviene el mal olor. Trata de mantener juntas todas las categorías de prendas según las vas sacando para que te resulte más sencillo clasificarlas, para así colocar los zapatos en un espacio, los bolsos en otro, etcétera.

Una vez que tengas el armario vacío, podrás tener más información acerca del lugar en el que se origina el mal olor, además de que con una inspección visual podrás saber si ha salido moho, algo que puede suceder en aquellos climas húmedos y/o cuando el armario no tiene una adecuada circulación de aire, algo habitual cuando el armario está demasiado lleno de ropa.

Tras haber seguido estos pasos, y aunque puedas pensar que el olor no proviene del interior del armario, siempre es importante limpiarlo cada cierto tiempo, comenzando por quitar el polvo usando un paño de microfibra o pasando una aspiradora con los accesorios de cepillo.

Dado el caso de que te hayas encontrado con moho, deberás tratarlo con un producto específico, asegurándote en todo caso de que es apropiado para la superficie que deseas tratar. Sigue las instrucciones del producto y utiliza el equipo de protección adecuado para no comprometer tu salud, como guantes, gafas de protección y una mascarilla, y no te olvides de ventilar la habitación.

Asimismo, es posible tratar el moho de las superficies duras, como la madera sellada, usando de forma directa vinagre blanco, para lo cual solo debes rociar el producto sobre la zona con moho para dejar que actúe durante unos 60 minutos antes de frotar. Frota finalmente con un paño limpio una vez que hayas terminado para poder eliminar cualquier exceso de humedad y deja que seque por completo.

Así pues, una vez que el armario está perfectamente limpio y seco, y libre de moho, procede a utilizar un limpiador para madera o limpiador multiusos para conseguir que el interior del armario huela a limpio.

Tras haber llevado a cabo la limpieza del armario, habrá que plantearse si la distribución del interior es eficaz para guardar todas tus prendas, buscando la forma de encontrar soluciones de almacenamiento que puedan ayudar a aprovechar mejor el espacio y conseguir que la ropa se pueda mantener en el mejor estado posible. Las posibilidades hoy en día son numerosas gracias a los numerosos complementos que podemos utilizar para ello.

Antes de comenzar a introducir toda la ropa y complementos de nuevo en el interior del armario, conviene tomarse tiempo suficiente para ordenar y organizar la ropa antes de guardarla. Es importante puesto que, si consigues que el armario esté menos lleno, mejorará la ventilación y reducirá la aparición de moho.

Por otro lado, debes comprobar los zapatos para verificar que no huelen mal, ya que en ese caso tendrás que limpiarlos, teniendo siempre presente la máxima de solo guardar en el armario prendas limpias y frescas.

De esta forma, con estas indicaciones podrás llegar a conseguir un armario mejor organizado y libre de malos olores. La guinda para conseguir el mejor resultado es aplicar el truco de usar el bicarbonato de sodio como desodorizante y el uso de fragancias en el armario.

Algunas opciones de fragancias para utilizar en el armario pasan por utilizar lavanda seca en bolsitas reutilizables de tela, que además ayuda a mantener alejadas a las polillas; cáscaras de cítricos como limón, naranja o pomelo, que tras secarlas al aire o en el horno a baja temperatura, se pueden colocar en bolsitas de tela e introducirlas distribuidas por el armario; o flores secas como las rosas, el jazmín, etcétera.