¿Mi exnovio va a regresar? Estas son las razones por las que los hombres siempre vuelven

El amor es un sentimiento muy complejo, lleno de circunstancias y momentos que pueden llevar a que se produzcan giros inesperados. Por unas u otras razones, se pueden llegar a producir rupturas en una pareja, que en algunos casos son para siempre y, en otras, esas dos personas se vuelven a unir pasado más o menos tiempo.

Si te encuentras pasando un momento complicado tras haber sido dejada por un hombre y te preguntas si tu ex va a regresar, debes saber que, a pesar de que no hay garantía alguna en el terreno del amor, hay una serie de señales que te permitirán saber si hay una oportunidad de revivir la relación. Te traemos las tres razones por las que los hombres siempre vuelven.

Fuente conexión emocional y otros sentimientos

Los hombres suelen regresar por diferentes motivos, teniendo uno que ver con la conexión emocional fuerte y otros sentimientos inconclusos que necesitan subsanar. En este sentido, hay dos aspectos a valorar, como son:

Añoranza y nostalgia: aquella expareja que sigue mostrando algún tipo de señal en la que se denote añoranza o nostalgia por momentos que se han pasado juntos en el pasado, es porque en su interior siente la necesidad de volver a disfrutar de los mismos. Sin embargo, no se debe tomar con que esa persona quiera regresar para siempre, y ni siquiera que haya cambiado, ya que puede darse el caso de que solo quiera pasárselo bien contigo.

Continua comunicación: si tu ex sigue manteniendo una comunicación constante contigo, aunque vuestra relación haya finalizado, esto quiere decir que aún mantiene una gran conexión a nivel emocional o mucho apego. Por lo tanto, debes estar muy atenta a cualquier tipo de señal. Además, debes tener mucho cuidado, ya que en ocasiones esas parejas anteriores te siguen hablando para evitar su dolor, pero hacen que no salgas de su vida, y sin que la relación se retome, haciendo que ambos estéis perdiendo el tiempo.

Madurez y mejoras en ellos mismos

Asimismo, existen más razones por las que los hombres siempre vuelven, teniendo que ver también con las mejoras en ellos mismos y la propia madurez.

Por un lado, si tanto tú como él habéis experimentado un desarrollo y crecimiento personal, al mismo tiempo que habéis sido capaces de reflexionar sobre errores del pasado, es muy posible que tu ex piense en que está listo para retomar la relación, una decisión que tendrás que ser tú quién la tome. Al hacerlo, no te olvides de reflexionar acerca del dolor que te pudo causar y los motivos que os llevaron a separar vuestros caminos.

Asimismo, tendrás que valorar su posible cambio en las actitudes y comportamientos que fueron los causantes de problemas en vuestra relación. Si te encuentras con que hay un compromiso o evidencia por su parte de que va a mejorar y poner todo de su parte para que en esta ocasión todo funcione bien.

Oportunidad de reencuentro

Existen otras razones que os pueden llevar a volver a unirlos. Uno de ellos tiene que ver con la proximidad y la frecuencia con la que os encontráis. Y es que en el caso de que tengáis círculos sociales que compartáis, sois compañeros de trabajo o realicéis algún tipo de actividad común, es muy posible que esa cercanía pueda llevar a que se despierten sentimientos pasados, sobre todo si él ve que has hecho muchos cambios en tu vida o que lograste continuar con tu vida e incluso avanzar en algunos aspectos ya lejos de él.

Por otro lado, la disponibilidad emocional ofrece la posibilidad de que ser produzca un nuevo encuentro. Si ambos continuáis solteros y disponibles a nivel emocional, el hecho de que se pueda producir un reencuentro hará que sea probable que tu expareja siga buscándote.

Una vez tenidas en cuenta estas tres razones por las que los hombres siempre vuelven, hay que tener presente que regresar a una relación pasada puede llegar a provocar emociones encontradas, debiendo evaluar de manera cuidadosa cada situación antes de tomar decisiones importantes al respecto.

Aunque con estas tres señales puedes llevar a pensar en que es posible una reconciliación, no será así en todos los casos, ya que cada situación y cada relación es única y no existe ningún truco de magia que pueda solventar todos los problemas y hacer que triunfe el amor.

La importancia de la primera ruptura

Un punto clave a determinar antes de dar una segunda oportunidad a una ex pareja tiene que ver con el motivo de la primera ruptura. Debe saberse el motivo y es importante recordarlo haciendo una lista en el que se incluyan todas las razones que en su momento empujaron a que ambos separarais vuestros caminos, así como indicar quién fue el que dejó a quién.

Además de tener claras las causas de la ruptura, también se debe valorar de manera exhaustiva los motivos que nos impulsan a volver a darle una nueva oportunidad. Dentro de los motivos de rupturas hay razones solubles e irresolubles, aspectos en los que hay solución y puede haber un cambio y otros que en su momento ya no se podían solucionar y en los que ya no hay nada que hacer, casos en los que no hay que volver a dar una oportunidad bajo ningún concepto. Por lo tanto, siempre se debe pensar antes de actuar, incluso en el terreno del amor y los sentimientos.

