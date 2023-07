¿Estás perdiendo el tiempo con tu pareja? Estas cinco señales te lo confirman

Las relaciones personales son una incógnita. No hay una fórmula mágica y, a pesar de invertir tiempo y energía, a veces se tuercen o no toman la deriva adecuada. Es difícil en ocasiones saber por qué pasa eso. Pero también se da el caso de que esas dudas tengan un origen claro. Y hay una serie de señales que indican ese malestar y pueden ayudarte a localizarlo.

Hay circunstancias que pueden llegar a ser muy complejas y empujan a no saber exactamente si se está perdiendo o no el tiempo con alguien. Pero, como mencionamos, hay algunas señales claras que nos pueden advertir de que estamos en una relación que realmente no nos conviene.

Señales que indican que estás perdiendo el tiempo con una persona

Las señales que te indicarán que estás perdiendo el tiempo con una persona son las siguientes:

Falta de compromiso

Una de las señales que te pueden llevar a pensar que estás malgastando tu tiempo con una persona no indicada para ti es su falta de compromiso. Si la otra parte evade conversaciones que tengan relación con vuestro futuro juntos o prefiere evitar metas a largo plazo, esta puede ser una clara señal de que estás perdiendo el tiempo. Una relación sólida y duradera necesita de compromiso y esfuerzo por parte de ambos miembros.

Sin reciprocidad

Una relación sana está basada en que existe reciprocidad entre ambas partes, en el que tanto un miembro como el otro dan y reciben de una manera equitativa. Si crees que estás dando todo de tu parte, poniendo esfuerzo, energía, tiempo y recursos hacia la otra persona sin que ella haga lo propio, es muy posible que estés perdiendo el tiempo con ella, ya que se trata de alguien que no valora tu esfuerzo.

Falta de respeto o maltrato emocional

El quinto indicio de que estás perdiendo el tiempo con una persona es una de las señales más evidentes, y se puede apreciar cuando existen faltas de respeto o un maltrato emocional. El respeto entre ambos es fundamental en cualquier relación sana, por lo que si te encuentras con que la otra persona te humilla o te somete a algún tipo de maltrato psicológico, debes dejar de invertir tu tiempo con ella.

Recuerda que mereces una relación en la que te sientas una persona respetada, apoyada y valorada. Por lo tanto, ante la presencia de una o varias de estas señales, lo más aconsejable es que reflexiones y que reconsideres si de verdad merece la pena seguir invirtiendo tu tiempo a su lado.

Comunicación deficiente

Uno de los pilares fundamentales de cualquier relación es la comunicación. Si entre ambos existe una comunicación deficiente, en la que tienes que luchar constantemente por conseguir que esta sea clara y abierta con la otra persona, o si crees que no te escuchan o comprenden, es muy posible que la otra parte no esté tan implicada como tú lo estás.

Desinterés por sueños y metas

Una persona que realmente se preocupa por ti estará interesada en tus metas y sueños, y también te apoyará y ayudará a que estos se hagan realidad. Si crees que la otra persona no muestra apenas interés en tus aspiraciones y no te anima a que puedas alcanzar aquello que estás buscando, es uno de los indicios que te puede llevar a pensar que estás perdiendo el tiempo con ella.

Las claves para tener una relación de pareja saludable

Una vez que tienes claras las señales que te podrán indicar si estás perdiendo el tiempo con una persona, conviene recordar las claves que debes tener en cuenta para poder disfrutar de una relación de pareja sana, y estas son las siguientes:

Ama desde la libertad: es necesario tener claro en una pareja que uno no le pertenece al otro, y que cada persona es la que debe decidir libremente mantener una relación contigo y marcharse si así lo considera. Esto quiere decir que cada uno debe tener su espacio privado, su intimidad.

es necesario tener claro en una pareja que uno no le pertenece al otro, y que cada persona es la que debe decidir libremente mantener una relación contigo y marcharse si así lo considera. Esto quiere decir que cada uno debe tener su espacio privado, su intimidad. La importancia de la comunicación: una buena comunicación es uno de los pilares fundamentales de una pareja, ya que es lo que permite crear una vida en común. Se recomienda que las discusiones sean constructivas, mostrando como se siente uno mismo y evitar acusar al otro, además de discutir solo un tema por cada vez.

una buena comunicación es uno de los pilares fundamentales de una pareja, ya que es lo que permite crear una vida en común. Se recomienda que las discusiones sean constructivas, mostrando como se siente uno mismo y evitar acusar al otro, además de discutir solo un tema por cada vez. Comparte tiempo de calidad: es importante que en pareja se comparta tiempo de calidad, compartiendo aficiones y momentos juntos, como escapadas de fin de semana, salir a cenar o comer, ir al cine, etcétera.

es importante que en pareja se comparta tiempo de calidad, compartiendo aficiones y momentos juntos, como escapadas de fin de semana, salir a cenar o comer, ir al cine, etcétera. Nunca dejes de cuidar la relación: es habitual que en el comienzo de las relaciones cada persona muestre la mejor parte al otro, siendo detallistas, diciendo cumplidos, etcétera. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo también es frecuente que estos gestos se den con menos frecuencia e incluso desaparezcan. Por esta razón, nunca deberías dejar de cuidar tu relación.

es habitual que en el comienzo de las relaciones cada persona muestre la mejor parte al otro, siendo detallistas, diciendo cumplidos, etcétera. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo también es frecuente que estos gestos se den con menos frecuencia e incluso desaparezcan. Por esta razón, nunca deberías dejar de cuidar tu relación. Respeto y confianza: el respeto y la confianza son dos de los elementos más importantes para poder disfrutar de una pareja saludable. Se debe respetar y confiar en la otra persona, ya que en ello consiste el amor. Las relaciones que están basadas en celos y faltas de respetos están destinadas al fracaso, y más aún si se dan casos de infidelidad.

el respeto y la confianza son dos de los elementos más importantes para poder disfrutar de una pareja saludable. Se debe respetar y confiar en la otra persona, ya que en ello consiste el amor. Las relaciones que están basadas en celos y faltas de respetos están destinadas al fracaso, y más aún si se dan casos de infidelidad. No cambies a la otra persona: un error habitual es tratar de hacer cambiar a la otra persona, pero realmente una persona solo cambia cuando realmente quiere cambiar o cuando cambia su entorno. Por este motivo, si en algún momento quieres que tu pareja cambie, lo mejor que puedes hacer es cambiar tú mismo.

