5 hoteles de lujo que aceptan (y miman) a las mascotas

Periodo de disfrute y de relax, las vacaciones conllevan, sin embargo, algunas responsabilidades. Entre ellas, el cuidado de nuestra mascota. Si bien algunos destinos no resultan problemáticos, otros no siempre permiten su acceso.

Algunos hoteles en España, además de aceptarlos, han desarrollado algunas actividades relacionadas con su bienestar. Descubre cinco estancias de lujo en los que tu perro disfrutará tanto como tú.

Four Season Madrid

El primer hotel de la cadena en España, inaugurado hace casi 3 años, cuenta con un abanico de servicios y actividades muy completo. Entre ellos, diferentes puntos gastronómicos o visitas guiadas por su colección de arte privado que reúne más de 1.500 obras distribuidas por todo el hotel e incluso un oasis wellnness urbano considerado el más grande de nuestro país con una imponente piscina de 14 metros de largo.

El hotel admite que se alojen sin cargo adicional siempre y cuando esta no supere los 10 kilos. Para ello, pone a disposición del cliente diferentes amenities y una experiencia personalizada en función de las necesidades de cada huésped y mascota. Esto incluye desde una cama para la mascota, menaje para su comida hasta un servicio de cuidado en el caso de que el huésped lo requiera.

Nobu San Sebastián

Si viajas al País Vasco, no te pierdas este exclusivo hotel boutique ubicado en el antiguo palacio Vista Eder, en el paseo de Miraconcha. Es el quinto hotel que abre la cadena hotelera Nobu en España este verano.

Propone un servicio 5 estrellas exclusivo y dogfriendly. Los perros en la habitación disponen de camita, cuenco de comida y agua, un juguetito y un "fact sheet". personalizado con lugares a los que los perros pueden acceder en San Sebastián.

El hotel cuenta con 17 estancias, donde los clientes pueden encontrar habitaciones de varias categorías y diferentes suites. Todas las habitaciones del hotel tienen vista directa a la magnífica bahía de la concha.

Six Senses Ibiza

Six Senses Ibiza, con vistas a la cristalina bahía de Cala Xarraca, en el extremo norte de Ibiza es un auténtico viaje en la naturaleza que te animará a perderte entre sus bosques vírgenes, acantilados y una vibrante comunidad espiritual.

Además de proponer una experiencia gastronómica y espiritual de lo más completa, es también una gran apuesta por su servicio para mascotas. Desde masajes de patas hidratantes y calmantes para perros, pero no solo se preocupan por el bienestar de nuestras mascotas, si no que la nutrición juega un papel importante en una mascota sana. Con eso en mente, el equipo culinario de Six Senses prepara un menú saludable para perros incluyendo la opción vegetariana y golosinas gourmet para panzas que nunca dejan de rugir.

Casual de las Olas San Sebastián

De los 23 establecimientos que Casual Hoteles tiene en 12 ciudades de España, Italia y Portugal, es el que más mascotas recibió en todo el año 2022, con un total de 1.651 reservas a lo largo de todo el ejercicio.

En este sentido, cabe recordar que Casual Hoteles es la única cadena española en cuya web se puede hacer constar, a la hora de hacer la reserva, el número de mascotas que van a acompañar a los clientes. Además, si la reserva se hace a través de la página web, la estancia de los animales sale gratis.

Bahía del Duque

El Hotel Bahía del Duque, en Costa Adeje, a orillas de la Playa del Duque. Fue el primer hotel de lujo que abrió sus puertas en Tenerife, su arquitectura recrea una villa colonial canaria del siglo XIX y ofrece uno de los mejores paraísos para todo aquel que quiera disfrutar de unos días de desconexión, relajación y mimo absoluto.

Su servicio "Dog Friendly" está disponible para perro de hasta 10 kilos, poniendo a su disposición un exclusivo pack de bienvenida para que se sientan como auténticos duques. Este pack incluye una cama y cuencos para comida y agua. Además, cuentan con un servicio de acompañamiento si en algún momento el perro se tiene que quedar solo en la habitación.

