El truco del almendruco milenario que te salvará si te quedas sin leche

No es extraño haber oído hablar del famoso truco del almendruco. Todo el mundo lo conoce, pero nadie sabe exactamente en qué consiste. Pero lo que es casi seguro es que alguien invocará esta artimaña que pondrá solución a cualquier problema que se presente. El origen de este proverbio del basto refranero español, según algunos especialistas, se encuentra ni más ni menos que en la Edad Media.

Esta vieja expresión se utiliza normalmente para referirse a un método fácil para resolver un determinado problema. Los registros de la biblioteca fraseológica indican que “desconocemos la motivación que ha dado origen a esta locución, al parecer de reciente acuñación”, pero identifican la primera referencia a esta locución en el libro Los cosacos (1968) del escritor Carlos María Idígoras.

Sin origen claro, algunos sostienen que esta frase ‘viejuna’ está relacionada con la floración temprana de los almendros en invierno. En una publicación de la empresa productora de frutos secos explican que en la Edad Media “no se podía tomar leche de oveja, cabra o vaca, ni tampoco carne ni cualquier alimento de origen animal durante la cuaresma, que era muy rigurosa”.

Y para sortear esta barrera se recurría a un alimento muy familiar en las modernas dietas basadas en plantas: la leche de del fruto del almendro. Los españoles medievales elaboraban una bebida a partir del almendruco, el fruto del almendro cuando todavía estaba verde. Esta bebida vegetal era una buena alternativa para aquellas familias que no podían consumir o disponer de leche fresca y se utilizaba en muchas recetas, sobre todo de repostería.

El almendruco

La leche o bebida de almendras es un alimento que podemos encontrar en los estantes de cualquier supermercado. Cuando llegaron al mercado, se publicitaban como alternativas para las personas intolerantes a la lactosa, con alergias o problemas digestivos. Pero poco a poco se han sumado a la tendencia plant-based reconvertidas en la apuesta de aquellos que quieren reducir su impacto en el bienestar animal y el medioambiente.

Además, varias investigaciones han documentado sus enormes beneficios nutricionales. Un estudio que analizaba los aportes nutricionales de los productos alternativos a la leche, publicado en la revista Journal of Food Science and Technology, esclareció que la bebida (o leche) de almendra es la alternativa a la leche tradicional que menos calorías tiene: entre 30 y 50 kcal. También se ha comprobado que esta bebida milenaria tiene menos grasa que la leche bovina, y en particular, de la leche entera.

Cómo se prepara

El truco del almendruco original empleaba estos frutos. Según el Diccionario de la lengua española de la Real Academia Española (DREA), el almendruco es el "fruto del almendro, con el mesocarpio todavía verde, el endocarpio, blando, y la semilla a medio cuajarse". Esto es la almendra sin madurar, tierna y verde. Primero se hidrataban, después se molían en un mortero para mezclarlos con agua. Y obtenida la mezcla, se colaba con una tela limpia para obtener la bebida de almendra.

Por lo general, nadie espera que esta bebida tenga una historia antigua y que haya formado parte de la tradición popular. La leche o bebida de almendra está muy extendida en España. Según ProVeg Internacional, las bebidas son, sin duda, el producto, dentro de la cateogría plant-based, más consumido en nuestro país. No obstante, que sea popular no significa que tengan propiedades nutricionales mágicas. La OCU advirtió que en la mayoría de los casos, estas bebidas están compuestas esencialmente por agua: más de un 90% de su contenido es agua.

Bebida de almendra en 5 pasos 1. Prepara los utensilios: agua, almendras enteras, una licuadora, un colador o paño limpio. 2. Deja en remojo las almendras durante toda la noche. 3. Cuela las almendras y lávalas para eliminar cualquier residuo. 4. Echa las almendras y el agua en la licuadora y bate hasta que la mezcla se haya integrado. 5. Por último, cuela la mezcla con ayuda de un paño o un colador muy fino y obtendrás la bebida de almendras.

