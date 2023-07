Una española explica el truco para autorregar las plantas durante las vacaciones

La época de verano es la más dura para las plantas y más aún cuando existe una ola de calor en todo España que ha dejado sequías, entre otros acontecimientos, como resultado. Motivo por el que se han cifrado en 400 millones de euros las indemnizaciones por este siniestro, según la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro). La entidad ha alertado de que la sequía es ya "el peor siniestro de la historia".

Ahora más que nunca, y en esta época en la que todos abandonan sus hogares para marchar de vacaciones, es importante cuidar las plantas. La tiktoker española @enabrilhojasmil ha explicado un truco, en su vídeo viral de TikTok, para autorregar las plantas.

Se trata de una gelatina casera. "He probado el autorriego viral con agar agar, hay que poner a hervir medio litro de agua y echar un sobre de agar agar", comienza. Posteriormente se "deja hervir 10 minutos" y el líquido se vierte en unos moldes. "Dejas templar y los metes en la nevera mínimo una hora".

#autorriego #plantasdecasa #cuidadosdeplantas #consejosdeplantas #plantasdeinterior #plantasdeinstagram #enabrilhojasmil ♬ vlog, chill out, calm daily life(1370843) - SUNNY HOOD STUDIO @enabrilhojasmil Hace un par de semanas me pedisteis opinión sobre un método de autorriego “casero” que se había hecho viral. Era hacer bloques de Agar Agar (aplican también los de gelatina!!). . Como no me gusta opinar sin haberlo probado, he aprovechado mis vacaciones de estos días para dejarlo preparado en mis plantas y ver qué pasaba a la vuelta. Importante: no es que esté recomendándolo ni diciendo que sea bueno o malo para las plantas. Con este vídeo pretendo reflejar lo que he hecho yo misma y enseñar lo que me he encontrado 🤔 . 👉🏼 En 7 días ya no quedaba “pastilla” de Agar Agar y el sustrato estaba completamente seco, esto me lleva a pensar que más de 7/10 días no es eficaz (para irse esos días, perfecto). 👉🏼 el hecho de ponerlo muy frío en las plantas me da un poco de miedo con las más sensibles, especialmente las calatheas 👉🏼 por lo demás las plantas estaban perfectas (la alocasia con una hoja amarilla pero ya le tocaba) así que muy malo no creo que sea, al menos usado de forma puntual. 👉🏼 había regado las plantas antes de irme. Con estos calores y sin regar no sé si solo con eso aguantaría 👉🏼 dejan un pequeño residuo que se puede retirar y quitar sin problemas, entiendo que son los restos de Agar Agar seco. 👉🏼 En conclusión: los que hice de más creo que los usaré en plantas resistentes pero cuando me vaya para poquitos días. Para 2-3 semanas el agua en gel creo que dura bastante más porque este sistema más bien se evapora . ¿Tu ya lo has probado? ¡Cuéntame qué te ha parecido! . #agaragar

"Cuando ya estén sólidos, solo hay que desmoldar y colocarlos en las plantas", apunta. "Después de una semana de vacaciones así me las he encontrado", dice mientras se puede observar cómo ha desaparecido por completo dejando un residuo "completamente seco".

"El agar en cuanto hace calor se vuelve otra vez líquido"

El vídeo ha recibido más de 1.500 'me gustas' y más de 20 comentarios. Destacan los de los usuarios que aportan otros consejos: "No hace falta que lo metas en la nevera, realmente se solidifica muy rápido en cuanto enfría" o "no hace falta hervir 10 minutos, solo subir a temperatura de hervor y mezclar".

Otros han señalado algunos aspectos negativos de este invento: "El agar también cultivará hongos y bacterias a temperatura ambiente", "el agar en cuanto hace calor se vuelve otra vez líquido, te duraría un día" o "eso se evaporó".

