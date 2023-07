Nury Calvo explica las curiosidades de un Primark en EEUU: "Esta sección es enorme"

Primark es un minorista fundado en la década de los años 60 con origen en Irlanda. Se caracteriza por vender varios tipos de prendas y productos para la decoración del hogar a un precio asequible. Actualmente, y como comentan en su página web, cuenta con más de 72.000 empleados en 15 países", por lo que continúa creciendo.

Pese a que en Reino Unido, concretamente en Birmingham, se encuentra la tienda de Primark más grande del mundo, la madrileña no se queda atrás, ya que ocupa el puesto de la primera tienda de la cadena irlandesa más grande de España. Tanto llamó la atención en su día que por este edificio han pasado todo tipo de famosos.

Otro país donde se encuentran varias tiendas de la cadena es Estados Unidos. La tiktoker española Nury Calvo (@nurycalvosn), y que actualmente reside en el país americano, ha querido comparar una del Estado de Florida con la española para ver si son iguales o si se diferencian en algo.

"Siento que los precios son muy parecidos, lo mismo que cuestan en euros, aquí cuestan en dólares", comienza en un ambiente muy ordenado. "Este pantalón...13 dólares", dice dirigiéndose a un maniquí. "Me encanta la sección de pijamas y yo creo que más o menos está al mismo precio, claro, todo está a 13 dólares", recalca. "Estas son las típicas camisetas de cuatro dólares de Primark y necesito que me digáis si estos mismos modelos los hay en España".

Con respecto a las famosas prendas de Disney del Primark, Nury destaca que en la tienda de EE. UU. "tienen un montón de cosas de Disney, ¿en España también tienen tantas cosas?". Posteriormente coge un bolso de playa de Mickey Mouse: "16 dólares, mola, eh".

Su marido, por su parte, aprovecha para sacar el precio de las gafas de sol que, como señala, están a 1,50 dólares. Mientras tanto, la tiktoker continúa con las toallas de playa y de piscina, que cuestan "11 dólares". También apunta que "la sección de bikinis y de bañadores es enorme, se nota que aquí hace calorcito".

Llega a la sección tan famosa del hogar. "Esta es la parte home y siento que aquí es muchísimo más pequeña, sin embargo, la parte de niños es enorme ", asegura.

"Me acabo de enterar de que allí hay Primark"

El vídeo ha recibido más de 25.000 'me gustas' y más de 200 comentarios. Destacan los de los usuarios que comparan un Primark estadounidense con el español: "Lo ordenado que está todo, en España hay desorden", "sí, igual que en España", "si algo lo diferencia de los de aquí es, sin duda, el orden, aquí es un caos" o "aquí en España igual, hay muchas cosas de Disney".

Otros han señalado que no se habían dado cuenta de que estaba esta tienda en el país norteamericano: "Me acabo de enterar de que allí hay Primark" o "ahora me entero, cuando me han venido a visitar he tenido que llevarles al de Gran Vía".

