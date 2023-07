El polémico desayuno 'exclusivo' de Andalucía que aviva el debate: "Es extraño y exótico"

Aunque son muchos los que despachan el desayuno con un café rápido o directamente se saltan esta comida, lo cierto es que aquellos que se lo curran un poco más tienen en España varios menús tradicionales para romper el ayuno de la noche. Instagram ha puesto de moda algunos más modernos, como las odas al aguacate o los boles de frutas con yogur y cereales, pero la tostada con jamón y tomate continúa siendo una opción que une a los españoles.

Ese pan artesano tostado en su punto al que le restregamos un tomate o se lo echamos triturado, con un buen chorro de aceite de oliva virgen extra y un jamón bueno para coronarlo, pega a la perfección con el punto dulce del café con leche y nos prepara para la batalla del día. Hay zonas en las que este desayuno es más típico que en otras, pero no por ello podríamos decir que fuera de una comunidad autónoma es difícil encontrárselo, sino todo lo contrario.

Sin embargo, no sabemos si únicamente con el ánimo de polemizar, un usuario de Twitter ha lamentado que "fuera de Andalucía no conocen este manjar de desayuno". Lo ha escrito en un tuit junto a una fotografía que ha sacado directamente de Google, así que ni siquiera es suya, con la que ha conseguido un alcance cercano a las 900.000 cuentas y no pocas respuestas, como vamos a ver a continuación:

Fuera de Andalucía no conocen este manjar de desayuno😔 pic.twitter.com/qZ8RFHG4Fc — Koyuki (@TadaBanri98) July 22, 2023

Así, atendiendo a lo común del desayuno español por excelencia, han sido muchos los que han querido responder con ese sarcasmo tuitero tan característico:

Tienes razón, millones de turistas cada año visitan Andalucía, pero al volver a sus lugares de origen, no pueden replicar ese desayuno porque sus ingredientes sólo existen ahí. — el sugus azul (@elsugusazul) July 23, 2023

alguien sabe que es esto?? https://t.co/VG0N2AxjA5 — perritocolega (@perritocolega) July 23, 2023

no, en alicante nadie se ha comido una tostada con jamón y tomate, lo habéis inventado vosotros — IRIA🇪🇸 (@iiria_p) July 23, 2023

Hostia es verdad que fuera de Andalucía no conocemos ese desayuno. ¿Que es? ¿Un potaje de garbanzos? https://t.co/kiwmQ4uRsF — Alca ⚒️🌾 (@aIca___) July 23, 2023

¿Qué maravilla es esa? ¿Dónde puedo conseguir el elixir que llevas en la taza blanca? ¿Y qué hay en el cuenco? ¿Néctar de unicornio? Lo blanco que hay en lo que parece una reina de ajedrez supongo que es polvo mágico, ¿verdad? — Luisminho_avila (@joker_av) July 24, 2023

aquí ponemos el tomate antes, es que somos raros y no conocemos muy bien ese plato tan extraño y exótico https://t.co/G8Y5RNlPz4 — melocotón (@_mariaescar) July 24, 2023

Pero también ha habido quien ha querido mostrar, en ocasiones también con retranca, los desayunos típicos de sus zonas, en los que Extremadura se lleva la palma:

Quien no conoce a Dios a cualquier santo le reza.

Las lonchas de jamón en la tostada (que se come en toda España que eres tontísimo) son una mierda en cuanto a morder y no llevarte media loncha, lo bueno de verdad son los piscos de jamón https://t.co/FLzFRqns6n pic.twitter.com/5jieIiSRAk — Jardala y Jamón (Juan't) (@juansarten) July 23, 2023

En Extremadura fliparias .



-Cazuela de barro

-Tomate triturado al momento

-Pan de pueblo ( pan de verdad )

-Aceite de oliva del propio pueblo



Todos esto por 3€, café incluido y la mejor atención al cliente . https://t.co/GSLv4ploSN pic.twitter.com/vXuvtNWlnc — Cheikh Seck🔻 (@Cheikhx3s) July 24, 2023

Y se puede mejorar, que ese jamón es de pegatina. Aquí un ejemplo en una cafetería en Huelva. pic.twitter.com/pNLeHwedSK — Jouse Márquez (@quoromtv) July 23, 2023

Fuera de Murcia conocéis está delicia? https://t.co/sT1nNxlroE pic.twitter.com/A8Td1t5nzZ — Hierbajo a secas (@HierbajoPocho) July 23, 2023

Fuera de mi pueblo nadie conoce el mejor almuerzo del planeta. Y es una auténtica tragedia. 🥹 pic.twitter.com/ljrfNpKuSa — Ransel Dellic (@RanselDellic) July 23, 2023

Lo que desayunamos en Madrid https://t.co/FcJapvCzRB pic.twitter.com/RDKreAsHAe — Pabu (con carnet de conducir) (@PabloBScala10) July 23, 2023

Finalmente, en el encarnizado debate, los catalanes se han mostrado tajantes para reclamar que ellos sí tienen la exclusiva del pan con tomate:

Un nuevo capítulo de debates trascendentales de Twitter.

