Estas son las oposiciones más fáciles de aprobar y bien pagadas: tienen un sueldo de 4.000 euros

La Unión Europea cuenta con una serie de oposiciones muy llamativas para que sus ciudadanos logren hacerse con un hueco en el mercado laboral. Son fáciles de aprobar, como explica el tiktoker español @lawtips en su vídeo viral de TikTok, aunque el concepto 'fácil de aprobar' sea "subjetivo". Tampoco hay que estudiar mucho y el sueldo que ofrecen es elevado, de unos 4.000 euros.

Todo depende "de lo que se te dé bien y lo que se te dé mal, pero hay otros parámetros más objetivos como la cantidad de temas o la media de años que se tarda en aprobar", comienza el vídeo.

"Hay algunas de ellas que requieren menos años, que suelen tener un porcentaje de aprobados mayor y que tienen un sueldo bastante alto, son algunas de las oposiciones a la Unión Europea, en concreto las del puesto de asistente AST 3, que se cobraría 3.200 euros al mes netos mientras que los administrativos de AD5 cobrarían sobre 4.000 euros y 6.000 euros mensuales los de AD7", añade.

♬ sonido original - Lawtips @lawtips Oposiciones “fáciles” y bien pagadas. Desde la EPSO también establecen las pruebas que hay que superar para conseguir plaza, y que se suelen dividir generalmente en tres fases. En la primera de ellas, hay que pasar varios test de opciones múltiples por ordenador, que se conocen como CBT (computer-based tests). Son de carácter psicotécnico y permiten evaluar las capacidad de razonamiento verbal, numérico y abstracto de los candidatos. La siguiente fase, intermedia, puede variar dependiendo del perfil al que nos presentemos. Por ejemplo, en las oposiciones “generalistas” (por ejemplo, las de AD5) se tiene que superar un ejercicio de bandeja electrónica, por el que el candidato recibe 100 correos electrónicos a un apartado hipotético y tiene un tiempo determinado para entender y comprender todos los textos que le han reportado. Una vez acabado el tiempo, debería pasar una serie de preguntas tipo test. En el caso de las oposiciones de “especialista” (como las de AD7), se realiza una ‘evaluación’ de talentos, donde los candidatos deben enumerar sus competencia, experiencia y cualificaciones profesionales, que serán evaluadas por un tribunal. Por último, la fase final, que se conoce como ‘Centro de evaluación’, se evalúan las competencias de cada candidato a través de distintas pruebas que van variando según el proceso, pero suelen ser un estudio de caso, una presentación oral, un ejercicio de grupo o una entrevista sobre competencias. #greenscreen

¿Cómo son las pruebas?

Pruebas de razonamiento en las que hay que hacer un test con preguntas para valorar las capacidades de "razonamiento verbal, numérico y abstracto, así como un ejercicio de juicio situacional".

en las que hay que hacer un test con preguntas para valorar las capacidades de "razonamiento verbal, numérico y abstracto, así como un ejercicio de juicio situacional". Entrevista personal, presentación oral y un ejercicio de trabajo en grupo para tener en cuenta una serie de competencias concretas para el puesto.

para tener en cuenta una serie de competencias concretas para el puesto. Prueba de redacción en la que el individuo escribirá una nota en relación a las funciones del puesto.

en la que el individuo escribirá una nota en relación a las funciones del puesto. Pruebas de edición en las que el candidato completará ejercicios de corrección de errores lingüísticos que se pueden producir en una traducción.

en las que el candidato completará ejercicios de corrección de errores lingüísticos que se pueden producir en una traducción. Prueba de conocimientos a modo de cuestionario para que se evalúe la sabiduría sobre las funciones a desempeñar del asistente.

"Una oposición nunca es fácil"

El vídeo ha recibido más de 50.000 'me gustas' y más de 500 comentarios. Destacan los de los usuarios que discrepan con la opinión del tiktoker: "Las oposiciones no son fáciles de aprobar, ni las de categoría más baja. Se presenta mucha gente y solo pasan los de mejor nota", "una oposición nunca es fácil" o "me ha sonado a chino".

[Llados, el influencer que quiere "enseñar a ganar" a Ibai Llanos y que 'superó' a Márquez en una carrera]

Otros han criticado que "todo se mueve por enchufes en la vida" o han comentado que son para trabajar en Bruselas, ya que "no hay opción para trabajar en España en Madrid".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan