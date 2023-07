Llados, el influencer que quiere "enseñar a ganar" a Ibai Llanos y que 'superó' a Márquez en una carrera

Todo el mundo habla de Amadeo Llados. Es uno de los temas más recurrentes de esta semana. Su nombre y sus vídeos no cesan de aparecer en redes sociales y es raro encontrar a alguien que no haya oído alguna de sus historias. Él se define a sí mismo como un influencer del fitness que es capaz de inculcarle una "mentalidad ganadora a cualquiera" para que tenga "éxito y respeto" en su vida.

Sus hábitos son conocidos ya por todos. Llados se encarga de pregonar a los cuatro vientos que se despierta a las cinco de la mañana para ir al gimnasio y cultivar su fornido cuerpo. Además, sigue una dieta sana muy estricta, no toma alcohol ni tampoco ningún tipo de drogas. Su físico es su templo y como él mismo dice, todo trabajo es poco para convertirse en una "fucking bestia".

Sin embargo, lo que más interesa sobre la vida de Amadeo Llados es el cambio que ha dado en los últimos años, otro de los items que más destaca él mismo en todos sus vídeos donde presume sin parar de sus éxitos. Uno de sus grandes méritos es haber pasado de "friegaplatos a millonario en solo tres años".

Pero la vida de Amadeo Llados ha dado muchas vueltas, ya que antes de todo eso fue deportista de élite. No obstante, ahí no consiguió tener el éxito del que ahora tanto presume y es que no consiguió convertirse ni en uno de los mejores del mundo ni en uno de los mejores de España de su disciplina. Era piloto de motos.

Ahora, su nombre ha vuelto a dar la vuelta al mundo por una curiosa anécdota que ha protagonizado y que ha contado él mismo en redes sociales. Amadeo Llados llegó a ser piloto de motos en la categoría de Moto2 con un equipo que según él se llamaba 'Llados Racing Team'. Y antes había destacado en la categoría de 125 cc. Fue ahí precisamente donde tuvo su gran anécdota, haber coincidido con Marc Márquez, a quien en teoría ganó en una sesión de clasificación de la que ahora presume.

¿Ganó Amadeo Llados a Marc Márquez en una clasificación?

Según cuenta el propio Amadeo Llados en un vídeo que se ha viralizado en las últimas horas, y con el que ha querido seguir dando rienda suelta a su tirón mediático, el influencer ha contado una anécdota con el ocho veces campeón del mundo de motociclismo. Aunque Llados no explica si fue en la categoría de 125 cc o en la de Moto2, sí cuenta que tuvo una gran disputa con Marc Márquez.

Esta ha sido una anécdota que ha generado una enorme repercusión en redes sociales. Amadeo Llados está recibiendo muchas críticas en las últimas horas por sus peculiares métodos de motivación a sus clientes, quienes pagan más de 100 dólares al día por sus sesiones de coaching. Ahora, muchos le pedirán también consejos sobre motociclismo.

En una de sus aventuras en el universo del motor tuvo un enfrentamiento con Marc Márquez, con quien coincidió en la categoría de 125 cc en el año 2007. Sin embargo, Llados no ha explicado cuándo, en qué circuito y ni en qué categoría se produjo esa batalla con el campeón de Cervera. Una ausencia de datos que ha provocado que muchos usuarios en redes sociales no se hayan creído del todo su historia.

Según relata el influencer, Marc Márquez y Llados pelearon por una pole y este consiguió ganar al actual piloto de Honda: "Vamos a por la pole position, me acuerdo como si fuera ayer. Lluvia, donde se ven los hombres. Ahí estoy yo con mi mierda de moto. Marc Márquez, os sonará Marc Márquez, campeón del mundo. Tres últimas vueltas del cronometrado, yo en tercera posición, y ¿a quién tengo delante? A Marc Márquez".

El principio de la historia de Llados no tiene desperdicio. Pero continúa: "Me estaba acercando a él y venía en pole con la peor moto de la parrilla, hecha por mi padre. Entra en la chicane, él iba al límite, yo iba al límite, y hace 'zas', en mi cara sale volando". Así explica Llados cómo supuestamente le birló una pole position a Marc Márquez cuando ambos eran dos grandes promesas del motociclismo español.

¿Qué polémica ha tenido Amadeo Llados con Ibai Llanos?

Amadeo Llados ha copado muchos titulares en las últimas horas, pero no solo por ese supuesto enfrentamiento con Marc Márquez. También por unos mensajes que le ha lanzado a Ibai Llanos, uno de los streamers más importantes del mundo y quien cuenta con una legión millonaria de seguidores detrás.

El influencer del fitness, que cuenta con casi medio millón de seguidores en Instagram y con más de 800.000 en TikTok, ha asegurado que tiene la receta para convertir a Ibai Llanos en una persona ganadora de verdad. Lo que él llama una "fucking bestia". El popular coach asegura que aunque Ibai tenga mucho dinero y mucho tirón en redes, necesita tener un físico como el suyo para ganarse todo el respeto que necesita.

Llados se ha hecho famoso por criticar a las personas que son "mileuristas" y los que tienen "panza". Recientemente, Ibai en uno de sus directos ha lamentado tener que ver los vídeos de Llados constantemente cada vez que entra a redes sociales: "Llevo viendo el vídeo toda la semana. Yo tengo panza, pero por mileurista no me puede insultar por lo menos".

Este mensaje de Llanos fue replicado de manera directa por Llados, quien le lanzó un reto: "Ibai, escúchame, si te pones las pilas no es difícil. Mándame un mensaje y puedo enseñarte a ganar cada día y tener una estructura de ganador para cambiar tu físico". Amadeo considera que aunque Ibai es el streamer más grande del universo Twitch, todavía no es un "ganador" ni tiene "el respeto del mundo". Por eso, Llados le lanza el siguiente guante: "Imagínate que empiezas a vivir como yo".

