Así ha cambiado Ryan Gosling desde sus inicios hasta ser Ken en la película 'Barbie'

El actor y músico Ryan Gosling vuelve a interpretar un papel en la esperada película Barbie, que llegó el jueves a los cines de España. En ella, interpretará a Ken junto con la actriz Margot Robbie, que dará vida a Barbie en la gran pantalla.

El fenómeno rosa se ha viralizado en varios países, aunque en España se ha hecho notable con la colección de Barbie que ha lanzado la principal firma de Inditex, Zara. Se trata una oportunidad única en la que se podrán adquirir varias de las prendas que luce la protagonista del filme.

Gosling se ha convertido en toda una estrella de Hollywood. El actor, de 42 años, se ha metido de lleno en su nuevo papel y es que el intérprete ha incrementado sus horas en el gimnasio para lograr lucir el cuerpo que caracteriza a Ken en la cinta.

[Así son los rincones de ensueño en Madrid que te transportarán a la película de Barbie]

Así, ha seguido un estricto programa de entrenamiento acompañado de una dieta saludable para prepararse para el papel. Aunque este no ha sido el único plan de la película Barbie. El fenómeno social está arrasando las redes sociales desde su estreno el jueves 20 de julio.

El lanzamiento de la obra ha convertido al color rosa en la tendencia del verano. A continuación, repasamos cuáles han sido los papeles más importantes del actor que da vida a Ken y cuál fue la película con la que consiguió la fama.

Sus comienzos junto a Britney Spears o Justin Timberlake

Con tan solo 12 años, Ryan Gosling dio sus primeros pasos en el mundo de la interpretación. Su primer papel para el público juvenil en Mickey Mouse Club de Disney Channel. Desde ese momento, se mudó a Orlando (Florida) para trabajar junto a Justin Timberlake, Britney Spears y Christina Aguilera.

También ha trabajado en series de la televisión de Canadá y en películas como Goosebumps, Are you afraid of the dark?, Breaker Hight. En 1998, se mudó a Nueva Zelanda, donde grabó la serie Young Hercules.

Ryan Gosling en 'El creyente'.

El gran cambio del actor de origen londinense y nacionalidad canadiense llegó en 2001. Este año, su cometido de interpretación pasó a ser el de un hijo de familia judía que se convierte en neonazi en la película El creyente con el director Henry Bean. Para esta interpretación, el actor se rapó el pelo.

Una actuación con la que Ryan Gosling recibió excelentes críticas. De hecho, la película ganó un Grand Jury Prize en el Frestival de cine de Sundance.

De su papel junto a Sandra Bullock hasta 'El diario de Noa'

En 2002, el actor se incorporó al rodaje de un thriller estadounidense y se desplazó hasta California. En Asesinato 1-2-3 obtuvo un papel protagonista junto a Sandra Bullock, con la que más tarde inició una relación sentimental.

A lo largo de este año, también apareció en Tiro de Gracia, donde fue protagonista con David Morse. Ambos interpretaron una relación entre un jugador de fútbol y su entrenador con problemas en Montana.

Ryan Gosling en 'El diario de Noa'.

Un año más tarde, Ryan Gosling actuó en The United States of Leland. En esta película desarrolló la vida de un adolescente encarcelado tras haber asesinado a un niño con discapacidad.

Aunque una de las películas que cambió el rumbo de su vida fue El diario de Noa en 2004. Esta película de amor le llevó a tener otro papel protagonista, esta vez junto a Rachel McAdans con la que mantuvo una relación en la ficción y en la vida real. Durante el rodaje, se puede ver a Gosling con un pelo más largo.

Ryan Gosling engordó 27 kilos para obtener un papel en 'Desde mi cielo'.

Sin embargo, su gran cambio llevó en 2009, cuando engordó 27 kilos para lograr un papel en Desde mi cielo. En las semanas previas al rodaje, el actor necesitaba tener un aspecto más adulto, por lo que se puso manos a la obra para aumentar de peso.

A pesar de ello, el director decidió despedir a Ryan Gosling tras pensar que no era la persona ideal para el papel porque había engordado demasiado. Un papel que fue interpretado por Jack Salmon.

De su éxito con 'La La Land' hasta 'Barbie'

2010 fue un gran año que el actor recordará por su papel en la película Blue Valentine junto a Michelle Williams. Con este filme improvisado, Ryan Gosling fue nominado por al Globo de Oro al Mejor Actor en Película.

Un año más tarde, el intérprete apareció en su primer papel cómico en Crazy, Stupid, Love. La película estuvo dirigida por los directores Glenn Ficarra y John Requa.

Ryan Gosling conoció a Emma Stone en 'Crazy, Stupid, Love'.

Otro de los papeles que cambió su vida fue el de Sebastián en La La Land, la película dramática, romántica y musical que llegó a los cines en 2016. En ella, compartió escena junto a Emma Stone, que interpretó a una aspirante actriz que se enamora de un pianista de jazz (Ryan Gosling) en California, Los Ángeles.

En esta ocasión, se pudo ver al actor cantando y bailando City of Stars entre otra de las canciones que componen el repertorio musical de La La Land. Gosling recibió el Globo de Oro al mejor actor en la categoría de Comedia o Musical.

Ryan Gosling y Emma Stone bailando en 'La La Land'.

Este año también será exitoso para el actor que ahora está de estreno con la película Barbie. El actor vivió su infancia junto a su madre y a su hermana mayor tras el traumático divorcio de sus padres.

Así ha sido el cambio de Ryan Gosling desde sus comienzos hasta la actualidad. Una evolución que se ha basado en el trabajo y en la constancia con el deporte.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ryan Gosling (@ryangoslinguk)

Sigue los temas que te interesan