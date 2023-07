Una española compra en un súper catalán y se vuelve loca al leer el ticket: "Más difícil que el chino"

A algunos individuos les cuesta entender bien los tickets de la compra cuando acuden a un supermercado o a un establecimiento catalán, gallego o vasco. Es justamente lo que le ha pasado a la tiktoker murciana Mari (@marilarat) tras acudir a un Mercadona de Cataluña.

En su vídeo viral de TikTok, la joven explica que "hacer la compra en un supermercado catalán es una de las cosas más difíciles" a las que se ha enfrentado. "Fuimos a un Mercadona tan ricamente y repasando el ticket me quedé muerta, imagínate a mí con la lista y de repente leo 'tres gel' y digo '¿quién coño se ha comprado gel?, que no le vamos a decir nada, pero ¿para qué coño te has comprado gel?'". No era el gel de ducha, sino hielo.

La tiktoker continuó leyendo la compra. "Ponía patates de blat de moro, digo '¿qué coño hemos comprado?', claro, ¿yo qué sé lo que es? Digo 'si esta compra no es nuestra, si yo he comprado Doritos".

"Sigo leyendo y leo petit cogombres y digo 'la leche, ¿esto qué es? Y son pepinillos en vinagre y digo 'si esto es más difícil que el chino', parece que estábamos leyendo un jeroglífico, 'esto es de una señora que nos ha quitado el ticket'", añade.

La joven también compró jamón serrano y tampoco logró entender el nombre catalán del jamón. "Ponía pernil serrano y digo '¿quién ha comprado perejil?', es que fue una detras de otra. Claro, luego lees serrà y puedes caer, pero todo así en japonés...que si gel, que si cogombres, que si serrà, yo no me enteré de nada", asegura.

"Viva la riqueza de idiomas en España"

El vídeo ha recibido más de 100.000 'me gustas' y más de 3.500 comentarios. Destacan los de los usuarios que muestran su orgullo por Cataluña o por el catalán: "Me siento orgullosa de ser catalán, ¿quién más?", "viva la riqueza de idiomas en España, hay que luchar para conservarlos", "viva Cataluña", "es un idioma muy bonito, me encanta ir por la calle y escuchar a las personas hablar".

Algunos han mostrado sus críticas: "Vaya, ¿si fueses a Inglaterra te extrañaría que el ticket estuviera en inglés?", "si te fijas un poquito también lo ponen en castellano. ¿Si te vas a Londres también te lo cuestionas?" o "pues pide el ticket en castellano que también está la opción".

