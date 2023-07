Esto es lo que cuesta dejar el ventilador encendido toda la noche: el precio que nadie se cree

Los mejores amigos del verano siempre son los aires acondicionados o los ventiladores. Sin embargo, existen familias que no los utilizan tanto debido a la subida del precio de la luz. De hecho, el pasado mes de junio la factura de la luz resultó un 10% más cara que la de mayo pasando de 13,5 céntimos el kWh a 15 céntimos, según un artículo del diario 65ymás.

Muchos saben que mantener el aire acondicionado encendido toda la noche puede costar mucho dinero y opinan lo mismo del ventilador, pero nada más lejos de la realidad. Un tiktoker de @xataka explica en su vídeo viral de TikTok cuánto dinero cuesta dejar el ventilador encendido por la noche.

"Un ventilador consumirá más o menos dependiendo del modelo, la potencia y etcétera, pero la fórmula para calcularlo es la misma y es muy sencilla, no te asustes", advierte. "Por ejemplo, mi ventilador consume 55 Wh, pero cuando hablamos de consumo energético en la factura de la luz no hablamos de Wh, sino de kWh: ¿cómo lo sacamos? Dividiendo entre 1.000, es decir, 55 Wh entre 1.000 son 0,055 kWh.

"¿Cuántas horas duermes por la noche? Supongamos que duermes ocho horas y las ocho tienes el ventilador encendido: serían 0,055 kWh multiplicado por 8 horas, que son 0,44 kWh, ahora cogemos esta cifra y la multiplicamos por el precio de la luz", expresa. "El precio medio mientras grabo este vídeo es de 0,15 euros kWh. Hacemos 0,44 multiplicado por 0,15 euros. ¿Resultado? Seis céntimos la noche. Multiplica por 30 y tendrás el coste mensual, que en este caso es de 1,8 euros, casi nada".

"No lo vuelvo a apagar"

El vídeo ha recibido más de 450.000 'me gustas' y más de 2.500 comentarios. Destacan los de los usuarios que no conocían el dato: "No lo vuelvo a apagar en todo el verano", "te quiero persona que no conocía pero que hará que duerma mejor por las noches", "no lo vuelvo a apagar", "contenido que vale la pena ver" o "yo lo tenía encendido 24 horas, después de tu comentario lo tendré 25 horas".

Otros se han dedicado a pedirle que haga los cálculos con el aire acondicionado, mientras algunos seguidores han decidido bromear con comentarios como "estoy de vacaciones no sé multiplicar y dividir", "me perdí en la mitad de la explicación" o "muy caro, pásate a Iberdrola, bro".

