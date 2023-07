Una joven desvela cuáles son las preguntas más absurdas que le hacen los americanos sobre España

Los prejuicios cuando hablamos de países en los que no hemos estado son inevitables, puesto que siempre nos hacemos una imagen de aquello que conocemos, con suerte, únicamente por las películas. Teniendo esto en cuenta, podríamos absolver a los estadounidenses, pero las preguntas que le han formulado sobre España a la protagonista de nuestra historia son tan surrealistas y racistas que va a ser difícil darles la bendición.

La actriz y cantante María Lobillo, la mitad del pódcast Amiga, ¿cómo estás? que comparte con Juando Martínez, ha contado en el último episodio que vive en Estados Unidos y trabaja "todo el rato con estadounidenses", valorando que las preguntas que le hacen "son absurdas". Así, ha contado que la interrogan sobre cuestiones tan evidentes como que si tenemos coches a nuestra disposición o la línea más básica de electrodomésticos.

"No te puto creo", le dice su compañero, mientras ella confiesa que le llegaron a preguntar "si teníamos lavadoras o lavavajillas o que si lavábamos la ropa rollo en el río, ¿sabes?". "¿Eso es respecto a Europa o a España?", insiste perplejo Juando, al tiempo que María confirma que "para empezar, España piensan que está en México o que es algún país de Latinoamérica": "Aquí estoy generalizando a saco, pero me da igual. Tienen esta idea de que todo lo que es un país de habla hispana implica que es subdesarrollado, que vamos en taparrabos todos", asegura.

"En España preguntan lo mismo"

"El último viaje que vine aquí, a Madrid, con los estadounidenses, me dijo una de las madres que 'está muy limpio', y yo digo 'sí', pero ella pensaba 'que era como México, ¿sabes? Que está así como sucio y que tienes que ir con armas porque da miedo", ha relatado María Lobillos, confesando que no sabía si "decirte 'gracias', pero me parece tal racistada...". Este ha sido uno de los fragmentos que han subido a TikTok y sobrepasa las 126.000 reproducciones:

Entre el medio millar de comentarios podemos encontrar de todo, desde personas que avalan ese tipo de preguntas sobre España en Estados Unidos a otras que, habiendo vivido allí, niegan que nadie les hubiese interrogado de ese modo. Además, como una enriquecedora cura de humildad, son muchos los mensajes de personas de Latinoamérica que confiesan que este tipo de cuestiones se las hemos hecho los españoles a ellos.

"Una vez alguien de nacionalidad española me preguntó si en Colombia teníamos jabón para lavar la ropa o qué usábamos", "son las mismas preguntas que me hacen los españoles en Madrid, ¡socorro!", "España y gente en general de Europa me hace exactamente las mismas preguntas acerca de México" y "una española cuando vio el centro de Ciudad de México se volteó y me dice: 'Se ve como una ciudad, yo me lo imaginaba más como Breaking Bad", son algunos de los comentarios más destacados.

Sigue los temas que te interesan