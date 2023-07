Una joven argentina que reside en España denuncia su despido por "xenofobia" y reabre el debate

Que los jóvenes que emigran aprovechen sus redes sociales para contar también la cara B de un proceso tan duro como cambiar de país es algo positivo, puesto que siempre predomina el postureo y todo parece un camino de rosas cuando no es verdad. Sin embargo, la protagonista de nuestra historia ha ido un paso más allá acusando a su antigua empresa de haberla despedido por "xenofobia" cuando terminó su período de prueba y, tras la polémica generada, ha tenido que matizar sus palabras.

Antonella Brandolino es una joven argentina que llegó a España en agosto de 2021, cuando tenía 23 años, y ha pasado por cerca de una decena de puestos de trabajo entre Madrid y Marbella. Hace algunos días compartió un vídeo en su cuenta de TikTok explicando que la acababan de echar de su trabajo, que era "mi octavo o noveno desde que llegué", cuando estaba a punto de llegar a los seis meses "y se terminaba mi tiempo de prueba".

"No es un descargo, me hicieron un favor echándome", defiende la joven, trasladando a sus seguidores que es necesario, si se plantean venirse a España, "que tengan en cuenta que acá somos argentinos; o sea, somos latinoamericanos o, como nos dicen, panchitos. Tengan cuidado, no se dejen pisotear", aconseja, añadiendo que "a mí me terminaron echando, primero por xenofobia 100%; por mi origen, obviamente, y por mi acento".

"Junior con 35 años"

"Y otra cosa es porque yo no me dejaba pisar", dice Antonella, valorando que tiene ocho años de experiencia y criticando que "acá te pagan dos mangos, literal" a no ser que tengas una gran formación, porque si no "hasta que tenés 35 años sos junior". "Y ojo con lo que se dice en redes, que todo te lo pintan color de rosa. Es redifícil conseguir trabajo, sos extranjero y, como les digo, latinoamericano", añade la chica.

Ella, explica que en su caso no puede contar con la ayuda de sus padres y se mantiene sola, pero "no por eso voy a dejar que me pasen por arriba y me falten al respeto". Finalmente, la joven reitera que es importante conocer todas las versiones y poco tiempo después, ante la cascada de críticas que recibió, optó por eliminar los comentarios y caparlos para que nadie pueda dejarle más ataques.

"No generalizo"

De hecho, poco después grabó un segundo vídeo lamentando "el revuelo que armé" porque "nunca pensé que iba a llegar a tanta gente". Ha aclarado que ella habla desde "mi humilde experiencia", pero "no estoy generalizando y diciendo que en todos los trabajos de España sea así y tampoco quiero que la gente que está por venir tenga un prejuicio", quejándose, no obstante, de que mucha gente la ha insultado e incluso le ha dicho que se vuelva a su país:

Como suele ocurrir habitualmente, este segundo vídeo ha tenido mucho menos impacto que el anterior.

