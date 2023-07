Una estadounidense arrasa en TikTok al explicar lo duro que es vivir en España

Los españoles tienen fama de ser muy abiertos a la hora de hacer amigos. Las diferencias son notables en el norte y en el sur, pero todos hacen lo posible por no excluir a nadie. Sin embargo, no todos se sienten parte de los grupos, como los extranjeros. Le ha ocurrido a la tiktoker estadounidense Emily (@mamainmadrid), que ha explicado en su vídeo viral de TikTok lo duro que es vivir en España por este motivo.

"Soy una madre americana que vive en España y una de las cosas más duras de vivir aquí ha sido hacer amigos con gente española y creo que sé por qué es", comienza. "No tiene nada que ver con el hecho de que la gente aquí no sea tan maja como lo es en Estados Unidos o que no sea tan abierta".

"Lo que he aprendido en los últimos años que hemos estado viviendo en España es que la mayoría de grupos de amigos han sido grupos durante años", comenta poniendo el ejemplo del grupo de su pareja. "Mi marido conoció su grupo de amigos cuando tenía cinco años y han sido amigos desde entonces. Esto es porque empezaron en una escuela a los cinco años y se graduaron juntos en el mismo centro a los 18".

Parece que, añade, es "algo común" entre la gente española. "Tienen su grupo de amigos que han tenido casi toda la vida, ya sea de su escuela o de su pueblo donde pasaron las vacaciones, todo el mundo parece que tiene estos grupos de amigos".

"En Estados Unidos tengo mi grupo de la univerisdad, tengo mi grupo del instituto y todavía soy amiga de todos ellos", explica. "Lo que es diferente es que es muy raro encontrar un gran grupo de amigos en EE. UU., hablo de uno de 8 o 9 personas, en el que han sido amigos desde los 5 años hasta los 30, 40 o 50".

"Por eso, como muchos grupos han sido siempre amigos, no están buscando unos nuevos necesariamente", expresa. "Yo he hecho un buen grupo con otros americanos que están viviendo aquí en España, pero es duro porque se siente como si todo el mundo siempre estuviera yendo y viniendo".

"Los haces hasta comprando el pan"

El vídeo ha recibido más de 10.000 'me gustas' y más de 300 comentarios. Destacan los de los usuarios españoles que discrepan con la opinión de la estadounidense: "España es el país donde es más fácil hacer amigos, los haces hasta comprando el pan", "precisamente con los ingleses o los estadounidenses es más fácil", "Andalucía, vente pa'ca", "vas a hacer amigos cuando frecuentes el mismo bar" o "el truco es ir al mismo bar durante un mes, luego vas al mismo parque durante un mes..."

Otros han señalado que les pasó lo mismo que a la joven o que le dan la razón: "Me pasó lo mismo viviendo en UK, tenía amigos de Francia, Dinamarca e Italia, pero británico ninguno", "donde vivo ahora es como dices y ellos mismos se dan cuenta que les cuesta a veces" o "sí, es verdad, en España tenemos grupos de amigos desde pequeños".

