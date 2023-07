Una aspirante a 'Operación Triunfo' se inventa la letra de una canción en pleno casting: "No pasa nada"

La búsqueda de los 18 concursantes para la próxima edición de Operación Triunfo, que se estrenará en Amazon Prime Video a finales de este año y será presentado por Chenoa y Xuso Jones, está en camino. Los castings se llevarán a cabo durante todo el verano, concretamente del 3 de julio al 19 de septiembre y en nueve ciudades españolas.

En la primera fase, los candidatos tuvieron que cantar a capella durante 20 segundos y los seleccionados obtuvieron una pegatina por parte de los jueces para poder pasar a la segunda fase. En la segunda, los aspirantes han tenido que prepararse tres canciones de libre elección. La última, la tercera fase, tendrá lugar en Barcelona, donde acudirán los ganadores de las audiciones anteriores de cada ciudad y serán seleccionados los 18 afortunados que entrarán en la gala 0. Solo 16 de ellos pasarán a la academia de manera definitiva.

Las pruebas en las participan miles de aspirantes han dejado cada año decenas de divertidos memes que, ahora, se han extendido en TikTok. En los castings de este año ha destacado la joven Julia, que canta la canción Price Tag de la artista británica Jessie J. Su reacción se ha vuelto viral en las redes sociales.

La candidata empieza cantando la canción de la cantante tranquilamente cuando, de repente, se le olvida la letra y sale del apuro bailando y diciendo que se está "inventando la letra, pero no pasa na'" al ritmo de la música.

"Lo importante es seguir adelante siempre"

El vídeo ha recibido más de 60.000 'me gustas' y más de 100 comentarios. Destacan los de los usuarios que han lanzado piropos a la joven: "Julia la mejor sin duda, tiene que estar dentro de la academia", "poco se habla de que también tiene buena voz", "no es que encima queda bien y todo", "mi nueva favorita", "qué maravilla" o "pido que entre en la academia, porfa".

La propia aspirante ha comentado el vídeo expresando que lo importante en la vida es "seguir adelante siempre" y jura que no lo ha hecho tan mal. Los seguidores no han dudado en responderla con con frases como "eres una reina", "dime que has pasado", "tienes que entrar sí o sí", "no podía ser otra", "sabía que eras tú", "qué reina", "tú vas", "maravillosa" o "llegarás muy lejos, Juli".

