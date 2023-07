Un invitado asiste a una boda, regala 350 euros y no puede creer el menú que le ofrecen: "Denigrante"

De un tiempo a esta parte, las bodas alimentan una burbuja que está condenada a estallar en cualquier momento. Las ceremonias y los banquetes sencillos han quedado muy atrás en el tiempo y ahora lo que se lleva es que el gran día se parezca más al Gran Prix que a una fiesta de matrimonio: disfraces, juegos, prebodas, bengalas de colores... Todo vale con tal de que la tuya sea la más original y, claro está, tus amigos pasen por caja. Pero, ¿qué pasa si no cumple sus expectativas y piden un reembolso del regalo?

Nuestro protagonista no ha llegado a tanto, pero se ha quedado a muy poco de solicitar la devolución de los 350 euros que regaló a dos amigos después de ver el menú que tenían preparado para el banquete: un cóctel de bienvenida de aperitivo; ensalada mixta, arroz a la cubana y macarrones con tomate de primeros; pollo asado, filete de ternera con patatas y merluza en salsa verde de segundos, y tarta Contesa, arroz con leche y fruta de temporada de postres. Vamos, una suerte de menú del día.

"Os enseño foto del menú denigrante que comí", dice el afectado, cuya historia han compartido desde Forocoches. "Tuve una boda de un amigo y una amiga de toda la vida", empieza relatando, quejándose de que "todo el mundo imagino que habrá dado sobre 150-200 euros, que es lo que se da aquí" y él, "a pesar de ir solo, como considero que es amigo de toda la vida, di algo más, 350 euros", afirma. No obstante, aclara que "si llego a saber que me iba a encontrar con este menú de boda, hubiera dado 50 euros y gracias".

"¿Filete o solomillo?"

"Es lo más denigrante que he visto nunca", señala, contando que entre sus amigos había opiniones dispares al respecto. "Me cago en la hostia, ¿va a ser mejor comer un filete a la plancha con patatas el día de una boda que un rape en salsa o un solomillo?", se pregunta, dejando la foto del menú para ver "si el raro soy yo" y aclarando, ante las dudas, que "no es el menú infantil y no daban opción a comer todo, sino un primero, un segundo y un postre".

Entre los comentarios, podemos encontrar opiniones encontradas. Algunos comparan el menú con "un restaurante de polígono" y con una "granja escuela" e incluso se preguntan, con sarcasmo, si la temática "era la época universitaria". Otros han criticado que lo que le interese de la boda de unos amigos "sea la comida y no la gente, no debieron invitarte", observando que "con amigos así, quién necesita enemigos" y lamentando que "cada uno da lo que tiene o puede, así como los propios novios invitan a lo que pueden, se nos ha olvidado que los protagonistas son ellos y no que te dan de comer".

