La tajante respuesta de Mario Vaquerizo a Mónica López por su crítica de 'El Hormiguero': "Es absurda"

Mario Vaquerizo ha salido a defender a El Hormiguero después de las críticas que vertió sobre el programa la actriz Mónica López, salpicando también al presentador Pablo Motos por "blanquear" el fascismo en prime time. Blandiendo la máxima de que no hay mejor defensa que un buen ataque, el polifacético cantante de las Nancys Rubias ha calificado a la protagonista de Rapa de "absurda", tildando sus palabras de "falta de respeto".

Fue hace un par de semanas cuando se hicieron virales las declaraciones de López en Ràdio Estel, relatando por qué no había estado en la entrevista que Motos sí hizo a Javier Cámara, su compañero en la serie. La actriz catalana sentenciaba que "la gente de la cultura no podemos ir a El Hormiguero" porque "ese señor blanquea el fascismo y blanquea a gente impresentable". De hecho, confesaba haber tenido disputas con la productora por su negativa a estar en el espacio de Antena 3.

Preguntado Vaquerizo por esta cuestión durante una entrevista en Herrera en Cope, ha dicho que "esa actriz me parece una chica totalmente absurda", añadiendo que no sabe quién es y preguntando su nombre al resto de la mesa. "Ella, si quieres ser política, que se dedique a la política. Ser actriz significa entretener y dar rienda suelta a tu capacidad interpretativa. No te metas en esos jaleos", le ha recomendado.

"Agradecemos este programa"

Posteriormente, defiende que "es una gran actriz" y la llama ya por su nombre, pero insiste en que "es una falta de respeto a ese programa, que cumple una misión que es entretener día a día a todo el mundo que va allí y a los espectadores". Recuerda también que "yo he colaborado en El Hormiguero durante mucho tiempo y el otro día estuve con ellos" y reitera que "todos los artistas agradecemos un programa como este, que nos permite poder promocionar los trabajos":

Qué opina Mario Vaquerizo sobre la carga de la actriz Mónica López contra 'El Hormiguero'? pic.twitter.com/bEJTsOiKqt — TVMASPI (@sebas_maspons) July 4, 2023

Las redes sociales se dividen ahora entre los que siguen estando de acuerdo con la crítica de López y los que aplauden la defensa que ha hecho Mario Vaquerizo:

Si más gente de la cultura tomará conciencia como lo ha hecho Mónica de lo que representa el programa de Motos, ese programa dejaría de existir, y gente como Vaquerizo quedaría al margen. — República Salmerón (@Sabrilleta) July 4, 2023

Con cuánta sensatez y educación se expresa Vaquerizo. Es un crack — M. Dolores Lendínez 🦉 (@LENDINEZ_MD) July 4, 2023

¿Quién es Mario Vaquerizo? ¿En calidad de qué habla? ¿Por qué es noticia unas declaraciones suyas? — Mario (@mariobr0s) July 4, 2023

Le adorooo. Este tipo es muy simpático e inteligente, no entiendo que no tenga un programa para él solo. No hay otro con tanta lucidez, sencillez y sentido común. — Nes 🌈☀️🌳🦋 (@LAVIDAENCOLOR) July 4, 2023

Vaquerizo diciendo de otra persona que es "absurda"...🙃 — JesusMartine7 (@JesusMartine7) July 4, 2023

División de opiniones, como siempre en Twitter.

