El método de Finlandia para ganar dinero sin esfuerzo: cómo conseguir 20 euros en un día

El dinero siempre es una fuente de alegría, sobre todo cuando uno lo obtiene sin esperárselo. ¿Quién no se ha encontrado desde unas monedas hasta billetes en el suelo? Esto, por supuesto, era más habitual antes, cuando se hacía un uso frecuente del efectivo. Ahora existen otras formas de ganar dinero sin hacer mucho esfuerzo mediante, por ejemplo, el reciclaje de envases. Algo que se observa en algunos países europeos, como Finlandia.

Así, el tiktoker español @1000experiencias ha explicado en su vídeo viral de TikTok cuánto se puede ganar mediante este método. "En Finlandia te encuentras dinero por todos lados: por las calles, los bancos...Es exagerado", comienza mientras señala un par de botellas de cristal.

"Cada botella son 10 céntimos", asegura. "Pero no termina aquí, esta otra de aquí (de plástico) son 40 céntimos y la pequeña de plástico son 20 céntimos. Imagínate que cojo una bici, una bolsa y me pongo a dar vueltas por la ciudad...Me puedo sacar en un día 20 o 30 euros".

En el país actualmente existen, según el Gobierno de Finlandia, unas 5.000 máquinas para devolver las botellas de cristal o de plástico y latas, entre otros envases. Estas se encuentran en los supermercados, quioscos o gasolineras y han demostrado ser exitosas, pues este tipo de reciclaje supera el 90%.

El proceso es muy sencillo. Se trata de "un sistema de depósito, de devolución y de retorno que las administraciones locales y los organizadores de eventos complementan con sus propios e ingeniosos sistemas". Tan solo hay que introducir el envase para que la máquina proceda a escanearlo y emita un recibo para que el individuo pueda obtener el dinero.

"En España haces 200 euros en media jornada"

El vídeo ha conseguido más de cinco millones de reproducciones, más de 500.000 'me gustas' y más de 2.000 comentarios. Destacan los de los usuarios que bromean con este método de recogida de basura: "Hacen eso en España y no vuelvo a ver una botella vacía en años", "cómo financiarse el viaje a Finlancia, parte uno", "ahora Finlandia entra en mi lista de posibles países para mudarse" o "en España haces 200 euros en media jornada".

Otros señalan que también se hace en otros países: "En Alemania son 25 céntimos por botella", "en Noruega hacen igual, creo que es algo que pasa en todos los países nórdicos" o "así también es en Suecia".

