Estas son las 10 cosas imprescindibles que hay en los pisos de EEUU y que no tienen los españoles

Los estadounidenses cuentan con costumbres muy diferentes a las españolas. Y se puede apreciar mejor cuando uno se marcha a residir a Estados Unidos. Al quedarse en una casa o en un piso de allí, uno puede encontrarse con cosas que nunca antes había visto en un hogar de España. Es lo que le ha pasado a la tiktoker Isabel (@issadeisabel), que ha explicado todos los objetos diferentes que tiene su casa de EE. UU. en su vídeo viral de TikTok.

"Cosas que tiene mi casa de Estados Unidos que nunca he tenido en España", comienza el TikTok. "Una trituradora dentro del fregadero, para que no se atasque", destaca. En otro plano se puede ver un tipo de cocina más antigua: "Este tipo de cocina eléctrica que no había visto en mi vida y que tiene un horno en la puerta de abajo".

La joven continúa el vídeo mostrando una especie de "esterillas en las ventanas", que no tienen nada que ver con lo que se coloca en las ventanas españolas: "Nada de cortinas ni persianas". Hay diferencias por todos lados e Isabel no se olvida de nada, ni de la moqueta que tienen los norteamericanos y que opina que es "lo más antihigiénico".

"Nada de tendederos, lavadora y secadora en un mismo armario", sigue. "En otro armario está la máquina del aire acondicionado a la que hay que cambiarle el filtro como mucho cada tres meses". También hay "alarmas antiincendios por toda la casa". Lo más curioso y "gracioso" de todo es que tienen "una zona de fumadores en los aparcamientos, un pedazo de gimnasio para todos los vecinos y sus invitados, una sala de fiestas enorme con futbolín y mesa de billar incluidos y un cuartito de basura en cada piso para que las bolsas se bajen solas".

"El interruptor es el que se montaba en España en los años 60"

El vídeo ha recibido más de 10.500 'me gustas' y más de 500 comentarios. Destacan los de los usuarios que se han quedado sorprendidos: "A mí me sorprendieron los calentadores de agua expuestos en la cocina", "he visto demasiadas películas gore como para que me inspire confianza el triturador de manos... digo, el fregadero", "qué pasada" o "¿y no se recicla? ¿Se tira todo revuelto?".

Otros señalan que algunas de las cosas que menciona la tiktoker ya las han visto en España: "Yo he visto esas estufas de inducción en España, en un apartamento que vivía mi madre", "el interruptor es el que se montaba en España en los años 60" o "las cortinas esas solo las he visto en CajaSur hace años".

