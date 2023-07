La española que enseña en redes la nueva manera de guardar la sandía y el melón en la nevera

El melón y la sandía son unas de las frutas más consumidas en verano por la gran mayoría de españoles. Alimentos muy refrescantes con propiedades antioxidantes, vitaminas A, B y C, y una gran cantidad de agua y minerales que ayudan al cuerpo a mantenerse hidratado.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación señala, en el balance de 2022 sobre los Avances de campaña 2023 melón y sandía, que el melón se consumió más en julio, agosto y septiembre del año pasado, mientras que la sandía empezó a ser ingerida en mayor cantidad antes: en junio, julio y agosto. Los datos de 2022 destacan, además, que los habitantes consumieron en julio casi 100.000 toneladas de sandía y casi 80.000 toneladas de melón en agosto.

Estos alimentos no pueden faltar en las neveras de un país tan cálido como España. Ya iniciado el verano ha llegado la hora de volver al supermercado para adquirirlos y, con ello, ha regresado la pregunta de cómo se pueden guardar el melón y la sandía adecuadamente en la nevera.

La tiktoker Laura Cartago (@laura.cartago) ha mostrado un sencillo truco en su vídeo viral de TikTok para despejar las dudas a los españoles. El vídeo comienza con la joven sacando una bolsita de plástico de un cajón con más bolsitas pequeñas y plegadas en el interior. "De lo mejor que he comprado en Shein", manifiesta.

Al desplegar uno de los pequeños plásticos aparece una bolsa más grande con una especie de elástico o goma en los bordes, muy parecida a un gorro de baño. La joven la utiliza para tapar la superficie del melón con el objetivo de que no se ponga malo.

"Gorritos de ducha para todo"

El vídeo ha recibido más de 50.000 'me gustas' y más de 300 comentarios. Destacan los de usuarios que ofrecen otras alternativas: "Mejor tuppers que no contaminan", "¿para eso no está el film de toda la vida?", "hay unos de cera de abeja que son una maravilla y se pueden lavar y reutilizar. Duran meses" o "

[La gran bronca de Santiago Segura y Antonio Maestre que se ha hecho viral: "Es un chulo perdonavidas"]

Algunos han decidido bromear con el plástico que ha usado la tiktoker con frases como "gorros de cabeza, muy buena idea", "gorritos de ducha para todo" o "es un gorro como los que se ponen los doctores. En las cocinas de los restaurantes hay un montón". Otros se han quejado de que no es ecológico: "Cuidando el planeta" o "las bolsas de la fruta las podéis usar para lo mismo".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan