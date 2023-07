Robo de lujo en Ibiza: entran en la casa de Juan Faro y se llevan el coche exclusivo que sorteó

Juan Faro, popular entrenador que cuenta con una cantidad de más de 260,000 seguidores en Instagram, ha denunciado un robo a través de sus redes sociales. Alguien ha ingresado a su hogar en Ibiza y ha robado el lujoso coche de alta gama que había sorteado entre sus seguidores hace unas semanas. El vehículo en cuestión es un exclusivo Mercedes Clase G con la matrícula 9449MBD.

En sus historias de Instagram, no da crédito: "No sé para qué se llevan este coche, que es exclusivo en la isla, si no lo van a poder sacar de Ibiza". Además del automóvil, también se llevaron prendas de vestir de marcas reconocidas, una pequeña maleta y unas zapatillas.

"Se han llevado cuatro mierdas. Se han dejado la maleta Louis Vuitton y se llevaron la pequeña. Qué asco de peña", dice en una de las 'stories' de la red social donde ha ido actualizando el estado de su casa y de la investigación. Poco después informó de que ese coche, único, había sido visto en Playa d'en Bossa, aunque todavía no lo habían recuperado.

Roban a Juan Faro en Ibiza

Afortunadamente para él, no encontraron dinero, ya que nunca guarda efectivo en casa, según explica el entrenador. Faro detalló que el acceso al interior de su vivienda se produjo mediante el escalado de una ventana que se encontraba abierta.

Como resultado de esta desagradable experiencia, ha tomado la decisión de instalar un sistema de seguridad de última generación para prevenir futuros incidentes. El entrenador solicita encarecidamente la colaboración de todos para poder localizar el automóvil sustraído. Confía en que la difusión de esta noticia a través de sus redes sociales y el apoyo de su comunidad virtual puedan ayudar a dar con el paradero del vehículo robado.

¿Quién es Juan Faro?

Juan Faro, nacido en Pontevedra en 1987, es un ex policía que se convirtió en una exitosa personalidad de las redes sociales. Abandonó su carrera en la Policía Nacional en 2017 para dedicarse exclusivamente a su cuerpo y crear contenido en plataformas como Instagram y YouTube. Aunque se autodenomina "entretenedor" en lugar de "influencer", tiene cientos de miles de seguidores y muestra su estilo de vida, incluyendo su dieta, su casa, sus músculos y sus fiestas.

Faro proviene de una familia humilde y tenía aspiraciones de viajar y tener una buena calidad de vida. Aunque inicialmente se dedicó al fitness como una forma de mantener a su entonces pareja, descubrió su pasión por el deporte y comenzó a competir y ganar campeonatos. Pronto se convirtió en un referente en el mundo del fitness en España e incluso obtuvo la tarjeta profesional para competir en Estados Unidos.

Después de ganar dinero a través de la publicidad y promociones relacionadas con el fitness, Faro decidió dejar su carrera policial y centrarse en su propio negocio. Ahora vive una vida lujosa, con coches Porsche y una casa con piscina, y se dedica a su carrera en las redes sociales. Aunque ha recibido críticas por sus opiniones políticas y sus luchas contra el gobierno, se enorgullece de sus compañeros policías y continúa dando consejos a los opositores y defendiendo los derechos de los agentes.

Aunque su vida ha cambiado drásticamente desde su época como policía, sigue siendo una figura reconocida en las redes sociales y busca establecerse como un emprendedor exitoso en diversos sectores.

Entre el apoyo y las críticas

Sus seguidores se encuentran divididos respecto a este incidente. Mientras algunos usuarios expresan empatía y solidaridad hacia el influencer, otros (menos, según indica él mismo) aprovechan la ocasión para criticar su estilo de vida ostentoso y señalar que el robo podría ser una consecuencia de su excesiva exhibición en línea.

El protagonista, conocido por su estilo de vida lujoso y por documentar cada aspecto de su día a día en las redes sociales, se ha pronunciado al respecto. A pesar de la desagradable experiencia que ha vivido, ha defendido su elección de compartir su vida en línea, señalando que es precisamente gracias a su exposición que disfruta de un estilo de vida privilegiado sin tener que trabajar "de lunes a domingo".

En última instancia, el sorteo del coche de lujo puede ser visto como una estrategia para consolidar la posición de este influencer en el mundo digital. Al involucrar a sus seguidores en esta oportunidad, espera mantener su relevancia y ganar seguidores adicionales que sean atraídos por la promesa de premios y la perspectiva de una vida llena de lujos.

