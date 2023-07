Los peligros de usar estas tablas de cortar: esto es lo que dicen los científicos

Son fundamentales en la cocina y no faltan en ninguna. No son los cubiertos, ni las sartenes, ni las ollas, sino las tablas de cortar. Unos productos imprescindibles para preparar los platos, cortar, pelar o deshuesar. Es importante, por ello, lavarlas bien para que no se acumulen bacterias ni se contaminen los alimentos.

Aunque existen tablas elaboradas a partir de todo tipo de materiales, las más comunes son las de madera o de plástico. Hay expertos que recomiendan utilizar ambas en diferentes casos. Para cortar la carne, lo adecuado es usar la de plástico, mientras que para las frutas, queso, pan y verduras es aconsejable usar la de madera. Sin embargo, no son las mejores. Así lo aseguran los científicos y el tiktoker @farmaceuticofernandez en su vídeo viral de TikTok. "Estaba leyendo artículos científicos y me he encontrado con uno que dice que las tablas de plástico de cortar no se deben usar", comienza el vídeo.

El farmacéutico explica que esto se debe a que, al cortar, la tabla "va soltando microplásticos que se quedan en la comida". Motivo por el que, añade, un individuo puede llegar a comerse hasta 50 gramos de plástico al año: "Resulta que son cancerígenos".

El artículo también señala que no hay que usar las de madera. "Por lo visto, como son más porosas, absorben más humedad y suciedad, y es más fácil que las bacterias puedan proliferar", continúa el joven.

"Total, que lo ideal es lanzar la comida para arriba y cortarla como el que lleva una katana. Igual a vosotros os puede costar algo más, así que creo que podéis usar la de cristal porque contra esta no decían nada de nada", bromea ante la falta de opciones. Lo que es, dice, un "buen consejo" es que "uséis la que uséis la limpiéis bien después, porque sí que puede ser peligroso dejarla medio sucia hasta la siguiente vez".

¿Cómo lavar las tablas?

Los expertos suelen recomendar la sal kosher (un tipo de sal gruesa) a la hora de lavar las tablas de cortar de madera. Deberá aclararse, posteriormente, con agua caliente y jabón, y hay que secarla rápidamente. Asimismo, se aconseja un tratamiento regular con aceite mineral para que la madera no se seque.

Para desinfectar ambos tipos de tablas se puede usar, según el Departamento de Agricultura y Seguridad Alimentaria de los Estados Unidos, una cucharada de lejía con agua y enjuagar la tabla con agua limpia.

"No le veo futuro"

El vídeo ha acumulado más de 10.000 'me gustas' y más de 200 comentarios. Destacan los de los usuarios que bromean con una de las recomendaciones del tiktoker: "La de cristal en mis manos no le veo futuro", "pero las de cristal te matan el filo de los cuchillos y ese desgaste de metal queda en la comida", "antes corto lo que sea a mordiscos que sobre el cristal, qué grima" o "va a ser pollo con cristal".

[La 'táctica del felpudo': la Policía aconseja hacer esto en verano para evitar robos]

Algunos han señalado que existen otras mejores: "Las de resina son las mejores", "las de bambú son higiénicas", "la de vinilo alimenticio es la que se usa en las cocinas, no sueltan nada ni absorben nada" o "la de titanio es la buena".

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan