Visita Andalucía e imita a un padre árabe como guía turístico: "¿Qué construisteis vosotros?"

La expansión religiosa y política de la civilización islámica llegó en el siglo VIII al territorio español desde la península arábiga. El Califato omeya, segundo de los cuatro grandes califatos islámicos, dominaba gran parte de la península Ibérica siendo Andalucía testigo de los primeros asentamientos.

Es por eso por lo que en la comunidad autónoma todavía quedan huellas de esta civilización. Al-Ándalus, nombre que antiguamente los musulmanes dieron a España, dejó un gran legado cultural en Andalucía, desde la arquitectura y la música hasta la cocina y la lengua.

El tiktoker árabe Shawi (@helloshawi) ha visitado Andalucía para demostrarlo, concretamente las ciudades de Sevilla y Granada. En esta última se encuentra la Alhambra, el complejo monumental más importante de la comunidad.

El joven, bromista, ha imitado la forma en la que se comportaría un padre árabe haciendo de guía turístico: "¿Qué piensas que es esto?", pregunta señalando la iglesia de Santa Catalina en Sevilla. "Una mezquita", responde y repite que se trata de una mezquita.

"Mira, todo es árabe, tus antepasados construyeron todo esto", se apunta a sí mismo mientras que, a continuación, toca el suelo. "¿Qué construisteis vosotros, eh? Estáis en TikTok, Tikitok, Tikitik, Tiko...", bromea paseando por la ciudad.

El tiktoker pregunta si creemos que Andalucía es una palabra española: "'Algebra', incluso 'alcohol' son nuestras, no lo olvidéis". Y ahora pide que nos esperemos hasta que vayamos "a la Alhambra, en Granada ". Mientras señala el monumento expresa que "todo son escritos árabes, todo es árabe". Y es que la herencia cultural es notable. En Sevilla son importantes el Real Alcázar, La Giralda o la Torre del Oro, además de los baños árabes.

En Córdoba destaca la Medina Azahara y la Mezquita de Córdoba; en Granada no hay que olvidar visitar la Alhambra, pero tampoco el barrio árabe de Albaicín. En Almería y Málaga cabe mencionar sus Alcazabas y, en Huelva, la Mezquita de Almonaster La Real.

El vídeo ha recibido más de 190.000 'me gustas' y más de 8.000 comentarios. Destacan los de algunos usuarios españoles quejándose con frases como "Santa Rita, lo que se da, no se quita", "ajo y agua", "acabas de enterarte" o "el alcohol lo creamos, pero no podemos beberlo". También los americanos: "Cariño, no es una competición" o "no creo que los españoles lo nieguen, la cosa es a quién le pertenece ahora".

Algunos seguidores le han dado la razón al tiktoker: "Verdades como puños", "tenés razón, amigo", "bueno, no está mintiendo", "todo es cierto" o "gracias por tu servicio". Otros, en cambio, le han pedido que vaya a visitar México, ya que allí tienen arquitectura árabe.

